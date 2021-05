Alessia Marcuzzi, per strada con solo l’accappatoio sconvolge i passanti: atomica – VIDEO

Alessia Marcuzzi e il suo gesto folle in un video: per strada con indosso solo l’accappatoio e tacchi alti. Esplosione di sensualità che travolge i passanti: atomica

Una delle conduttrici più amate in assoluto, Alessia Marcuzzi ha le caratteristiche più ambite per eccellere in notorietà, e i suoi numeri lo dimostrano. Bellissima e affascinante, ha uno stile sopra le righe che fa subito tendenza e il carisma più magnetico che si possa registrare.

Nonostante l’elenco delle qualità sia lungo, non è ancora stata sottolineata la sua qualità più evidente ed acclamata: frizzante simpatia. Trasforma in successo ogni progetto da lei sfiorato, e le sue doti attrattive rispetto al pubblico emergono anche su Instagram, dove emerge ai livelli di pochi altri personaggi noti.

Il suo profilo vanta il numero di 5,1 milioni di followers, che celebrano la conduttrice ad ogni suo post. L’ultimo ha davvero dell’incredibile, e nonostante l’evidenza della sua originalità, ha sbalordito tutti, lasciando gli utenti senza parole: il video è già virale.

Alessia Marcuzzi, in accappatoio per strada: il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Nel video che sta scatenando il web in queste ore, Alessia Marcuzzi si è davvero superata. Ripresa mentre porta a spasso l’adorato cagnolino, appare all’uscita del portone del suo splendido palazzo, ma l’outfit non è proprio quello che ci si aspetterebbe. Non manca di certo il suo inconfondibile tocco fashion, pur non indossando alcun capo d’abbigliamento.

Vestita unicamente da un accappatoio, indossato come un kimono da sera, lo lascia scollato e allacciato in vita permettendo uno spacco dal quale esibire le sue gambe strepitose. Maschera di bellezza, fascia per i capelli tenuti ordinatamente indietro, occhiali da sole, borsetta da braccio e décolleté gialle con tacco: un look che non passa inosservato, come si può vedere.

Sbalordisce i passanti e gli utenti di Instagram, in un’esplosione di sensualità senza precedenti. Questo guizzo di simpatica e gradevole follia ha una motivazione, da lei esplicata nel video: oggi è il compleanno della sua linea di skincare “Luce”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

E quale scelta di stile migliore, se non quella da spa, poteva essere selezionata dalla conduttrice per festeggiare la data del suo splendido progetto, che oltre a fornire una selezione naturale di prodotti, abbraccia ogni corpo senza categorie di alcun tipo: “Luce is for every-body, Luce has no gender“.