“Amici 20”, Sangiovanni in lacrime a poche ore dalla finale. Nello studio dove tutto è cominciato, ha avuto modo di ripercorrere tutto il suo percorso nella scuola

Mancano poco più di ventiquattro ore alla finale di questa edizione di Amici e i ragazzi si stanno preparando a questo evento, provando canzoni e coreografie con cui dovranno esibirsi durante l’ultima puntata. Tra i concorrenti più amati c’è senza ombra di dubbio Sangiovanni, che ha conquistato un posto alla finale e ora è uno dei cinque ragazzi che sperano di alzare in alto la coppa.

Amici 20, Sangiovanni in lacrime: “Giulia mi fa restare bambino”

Sangiovanni è stato chiamato da Maria in studio dove gli è stato mostrato un video con tutto il suo percorso nella scuola, tra musica e amore. Alla fine, in lacrime, ha rivelato che Amici gli ha insegnato tanto. “Ho pianto come non ho mai fatto in tutta la mia vita qui dentro. Giulia mi ricorda di restare bambino e tu, Maria, forse sei l’unica persona al mondo che crede così tanto in me” ha concluso con un briciolo di ironia, infatti Maria prontamente gli ha risposto che non è così.

Intanto oggi è uscito il suo primissimo album intitolato “Sangiovanni”, che sta già riscuotendo un enorme successo sui social.