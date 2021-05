“Un amore unico”, Bianca Atzei e quella voglia che non passa -FOTO

Bianca Atzei guarda al futuro, non vede l’ora di tornare a cantare e a fare musica. Intanto spunta sul web una foto molto accattivante

La bella stagione è alle porte, l’estate è sempre più vicina e la voglia di uscire comincia a farsi sentire. Dopo più di sei mesi fermi, tra chiusure e coprifuoco e zero viaggi, c’è chi ha un solo desiderio: tornare alla normalità. A quanto pare dovremmo attendere un po’, intanto però c’è chi punta al futuro e inizia a progettare nuovi piani.

Stiamo parlando di Bianca Atzei, la cantante milanese che ha un seguito su Instagram di quasi novecento mila follower. La donna è molto attiva sui social dove condivide alcuni momenti della sua giornata, le sue passione i suoi sogni. Ha quella voglia che non passa mai e la rivela ai suoi fan.

Bianca Atzei: nuovi progetti in vista, quali? – FOTO

Sono passati alcuni mesi dall’ultima canzone di Bianca Atzei e la cantante non vede l’ora di rimettersi in pista per regalare al pubblico nuova musica. Nonostante la pandemia, i protocolli da seguire e le varie regole, l’artista ha una voglia pazza di tornare a lavorare a nuovi progetti ed è proprio questo il suo desiderio più grande.

“Ho voglia di libertà, ho voglia di vita, ho voglia di musica” scrive sotto all’ultimo post di Instagram. Si mostra in bianco e in nero con lo sguardo rivolto verso l’infinito. Pantaloni stretti e top a righe: una meraviglia.

Commenti e like per la cantante Bianca che diventa ogni giorno più bella. I fan la ammirano e la supportano in ogni occasione: “Pazzesca” scrive qualcuno, “Stratosferica” aggiunge qualcun altro.