Ad “Avanti un Altro” la situazione sfugge di mano. Luca Laurenti si lascia scappare un commento bollente: “La pat***a mette allegria”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

Il celebre game show che tiene compagnia agli spettatori di Canale Cinque non manca mai di offrire dei siparietti indiscutibilmente memorabili. Paolo Bonolis e Luca Laurenti, coppia ormai consolidata all’interno del panorama televisivo italiano, sanno destreggiarsi abilmente alla conduzione, e spesso si lasciano coinvolgere in degli sketch divertentissimi, che scatenano gli applausi degli ospiti in studio, nonché le risate del pubblico a casa.

Anche questa sera, durante l’appuntamento con il preserale della rete ammiraglia di Mediaset, non sono mancati i momenti di allegria e spensieratezza. In particolare, durante il turno del concorrente Marco, i due conduttori sembravano essersi scatenati. Le domande che vertevano sul tema “Come sopravvivere all’Apocalisse” hanno dato origine a battute a dir poco bollenti: i dettagli.

NON PERDERTI ANCHE —> “Sono operatore ecologico”, “Un monnezzaro?”, Bonolis senza freni ad Avanti un Altro

“Avanti un Altro”, la situazione sfugge di mano: “La pa***a mette allegria”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

NON PERDERTI ANCHE —> Avanti un altro, Laurenti si ribella: Bonolis abbandona lo studio

Ad “Avanti un Altro”, durante il turno del concorrente Marco, lo scambio di battute fra Bonolis e Laurenti si è fatto a dir poco bollente. A scatenare gli irriverenti commenti dei presentatori sono state le domande che vertevano sul tema “Come sopravvivere all’Apocalisse”. Il quesito su cui il partecipante si è soffermato più a lungo era il seguente: “Per sopravvivere in una situazione di necessità, è necessario saper creare un circuito elettrico con che cosa: fagioli o patate?“.

Marco, dopo aver riflettuto, ha azzardato la seconda opzione, che è stata poi confermata dagli autori. “Le patate sono in grado di trasmettere energia“, ha spiegato il giudice Christian Monaco, mentre i due conduttori scoppiavano in fragorose risate. “Eh certo, le patate…” – commentava ironico Bonolis, mentre il collega gli faceva eco – “La pa***a mette allegria“.

Dopo questo divertente scambio, il concorrente Marco ha dovuto affrontare uno dei personaggi del Minimondo: “Salute e benessere”. La modella, dopo aver mostrato una sequenza di esercizi di palestra – che hanno indubbiamente riscaldato l’atmosfera – ha posto un quesito a cui il partecipante ha saputo rispondere correttamente. Finalmente, per Marco, era arrivato il momento di pescare dal pidigozzaro.

NON PERDERTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, Isabella massacra Gemma: “Io non l’avrei fatto”

formato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

Dopo aver accumulato una somma pari a 80.000 euro, il concorrente non ha avuto dubbi. “Mi siedo!“, ha esclamato con convinzione a Bonolis, divenendo il primo campione di giornata.