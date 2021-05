“Beautiful lady”, Sabrina Salerno fa innamorare i follower con la maglia di “Boys” – FOTO

Sabrina Salerno ha fatto venire ai suoi follower una grande nostalgia indossando una maglia con la scritta di una sua famosa canzone di fine anni ’80

Ha regalato un momento nostalgia ai suoi tantissimi follower su Instagram, Sabrina Salerno infatti ha indossato in una foto pubblicata pochi minuti fa una foto con addosso un maglioncino giallo con una scritta in azzurro: “Boys boys boys”, ritornello della canzone di fine anni ’80 più famosa della cantante intitolato appunto “Boys“. I commenti in varie lingue sono stati molto entusiasti tra chi voleva una maglia uguale e chiedeva se la facessero anche da uomo perché voleva acquistarla.

A lasciare a bocca aperta i tanti follower del famoso social network non è stato soltanto la nostalgia per i mitici anni 80 che Sabrina ha incarnato alla perfezione. Lo sguardo malizioso e le labbra carnose non hanno di certo fatto rimpiangere il ricordo della Salerno che insieme a Jo squillo cantava l’inno ancora attuale delle donne.

Sabrina Salerno, la foto che ha fatto innamorare i fan

