Ragazzo trovato morto in un hotel: disposta l’autopsia

L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma del ragazzo di 31 anni trovato morto in una stanza d’hotel a Verdellino, in provincia Bergamo.

Agghiacciante ritrovamento nella serata di mercoledì in un hotel di Zingonia, località di Verdellino, in provincia Bergamo. Un ragazzo di 31 anni è stato ritrovato senza vita nella stanza dove stava soggiornando. Ad avvertire i soccorsi e le forze dell’ordine è stato il personale della struttura ricettiva che non riusciva a mettersi in contatto con il 31enne. Ora sono in corso gli accertamenti sul caso per chiarire le cause del decesso. In tal senso è stata disposta l’autopsia sulla salma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Allevatore ucciso in un terreno: trovato morto il figlio

Bergamo, ragazzo morto in una stanza d’hotel: disposta l’autopsia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Dramma nella notte: morti due ragazzi, indaga la polizia

Un ragazzo di 31 anni residente in provincia di Bergamo è stato ritrovato privo di vita nella serata di mercoledì 12 maggio all’interno dell’hotel Palace di Zingonia, località del comune di Verdellino. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione del sito Prima Treviglio, il personale dell’albergo, preoccupato per le mancate risposte del cliente, di cui non è stata resa nota l’identità, ha contattato le forze dell’ordine ed i soccorsi.

Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, trovato morto nella stanza che aveva prenotato alcuni giorni prima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Perde il controllo della jeep e finisce in una scarpata: morto un uomo

Insieme ai soccorsi sono arrivati i carabinieri di Treviglio che hanno avviato le indagini sul caso e capire cosa sia potuto accadere al 31enne. Nella stanza, scrive Prima Treviglio, sarebbero stati rinvenuti dei farmaci. Circostanza che, insieme agli altri accertamenti, avrebbe fatto escludere, al momento, l’ipotesi di un omicidio o di una morte violenta. Le tesi più accreditate sono quella di un improvviso malore o di un gesto estremo da parte del ragazzo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

A far chiarezza potrebbe essere l’esame autoptico che l’autorità giudiziaria ha disposto sulla salma, che potrebbe essere effettuata già nei prossimi giorni.