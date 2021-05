Bianca Guaccero splendida sdraiata a bordo piscina, una sirena-FOTO

La bella conduttrice Bianca Guaccero ha condiviso una foto su instagram dove è in bilico a bordo piscina, spettacolare

Bianca Guaccero magnifica su Instagram a bordo piscina, scrive che è lì dove vorrebbe essere. Come tutti d’altronde, in vacanza sdraiati sul bordo di una bella piscina a non fare nulla se non contemplare. I commenti sono tantissimi:”Non aspettiamo altro”, “A chi lo dici comunque sei sempre lo spettacolo più bello di tutti”, “Bià per fortuna ci sei tu, che sei il nostro sole”.

Bianca Guaccero è tornata a Detto Fatto per l’ultima puntata

Purtroppo la conduttrice ha contratto il covid qualche settimana fa e non sapeva se avrebbe potuto partecipare all’ultima puntata della stagione. Ha sperato tanto di poterla fare, e fortunatamente è risultata negativa e ha condotto con grande gioia l’ultima puntata della stagione di Detto Fatto che sarà rinnovato anche l’anno prossimo. La Guaccero ha condiviso un video con Jonathan mentre fanno una coreografia in attesa di salire sul palco. Poi ha condiviso la foto del suo ultimo look che è a dir poco splendido, indossa un abito senza spalline rosa che si gonfia a palloncino. Nella didascalia ha ringraziato tutti i collaboratori:

“I sogni son desideri di felicità..Detto Fatto grazie a tutti!!! Vi voglio un mondo di bene! Jonathan, Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi e tutta la nostra grande squadra!!! Le mie autrici sorelle, Donatella Mua fantastica truccatrice. Maria Carmela il mio angelo custode ritrovatrice di oggetti che puntualmente smarrivo. Valentina Oloretta la mia grande stylist super pronta a tutto pur di rendermi felice. Ragazzi ognuno di voi è stato il pezzo di uno straordinario puzzle”. Saluta con queste parole lo show. E adesso arriva il momento delle vacanze. Intanto la Guaccero ha cominciato con un aperitivo poi si vedrà, e in merito ha scritto, commentato la foto di uno spritz:

“Questa immagine poco tempo fa poteva essere una delle tante..oggi, per me ha un valore enorme..un aperitivo dopo 9 mesi..all’aperto..mentre il polline a neve invadeva il nostro tavolo..ieri mi sembrava la cosa più bella che potessi fare”. La Guaccero però appare già nostalgica senza il suo show e pubblica una foto dicendo:”Mi mancate già! Allora ve lo dico qua “buon pomeriggioooo!”.