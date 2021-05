Il celebre cantante napoletano con alle spalle oltre sessant’anni di carriera è molto amato dal pubblico. Com’era ai suoi esordi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Bennato (@edoardobennato_official)

Edoardo Bennato nasce a Napoli nel 1946.

E’ ritenuto uno dei più grandi rocker italiani, genere che ha sempre alternato al folk e al blues.

E’ stato il primo cantante italiano a riempire lo stadio milanese di San Siro con più di sessantamila persone, nel 1980.

Figlio di un impiegato di acciaieria e di una casalinga, inizia la sua carriera insieme al fratello Eugenio, anche lui musicista di successo.

L’anno della consacrazione di Edoardo Bennato è arrivata negli anni ’80, quando ha iniziato a collezionare una serie di successi incredibili tanto da diventare il primo artista al mondo a pubblicare due album di inediti a distanza di quindici giorni l’uno dall’altro.

Edoardo Bennato: com’era?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Bennato (@edoardobennato_official)

Dopo il grande successo ottenuto insieme alla sua collega Gianna Nannini nel 1990, con il brano Notti magiche diventata l’inno dei mondiali di calcio giocati in Italia, inizia uno dei periodi più difficili della sua vita.

Nel 1995, infatti, a causa di un terribile incidente avvenuto in Emilia, ha perso la vita la sua storica compagna Paola Ferri, a soli 23 anni. Bennato era in auto insieme a lei nel giorno della tragedia e le sue condizioni rimasero delicate per mesi, qualche tempo dopo il cantautore perse anche sua mamma alla quale era legatissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Bennato (@edoardobennato_official)

Edoardo Bennato, che oggi ha 75 anni, qualche anno fa ha avuto una figlia, Gaia, ma non si sa nulla della donna che l’ha reso padre.