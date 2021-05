“Che bambolina”. Giulia De Lellis conquista tutti: è un incanto FOTO. La bellissima influencer ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Giulia De Lellis è una delle influencer più conosciute di oggi giorno. Si è fatta conoscere quando cinque anni fa ha partecipato a Uomini e Donne, è in quello studio che ha esordito, poi successivamente ha partecipato al Grande Fratello Vip dove ha conquistato ancora più pubblico e si è fatta strada prepotentemente nel mondo dello spettacolo.

Giulia De Lellis fa impazzire tutti con l’ultimo scatto su Instagram

Giulia a Uomini e Donne ha conosciuto Andrea Damante con cui ha avuto una storia importantissima che ha fatto sognare milioni di telespettatori, ma che non è andata come né loro né tutti speravano. La loro storia si è conclusa alla fine della scorsa estate, dopo diversi anni di tira e molla hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. Mentre era a Forte dei Marmi ha conosciuto Carlo Beretta, con cui ha cominciato una relazione che ha fatto molto discutere perché lui e Andrea erano amici.

Giulia tra un paio di settimane debutterà come conduttrice per il nuovo format televisivo “Love Island”, un traguardo importantissimo per lei in quello che è stato un anno fondamentale e intenso per la sua carriera.