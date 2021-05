Kasia Smutniak saluta i suoi fan con una serie di foto in cui mostra bellezza, sentimenti e stile: è un’acclamazione esagerata

Oggi è il gran giorno per Kasia Smutniak l’attrice polacca naturalizzata italiana che sbarca su Sky con la serie che la vede protagonista assoluta. Si tratta di “Domina” in onda da oggi su Sky e in streaming su Now che porta sullo schermo, per la prima volta, un volto femminile per raccontare la Roma dei fasti e dell’Impero.

Un racconto che si sviluppa secondo il punto di vista femminile, quello di Livia Drusilla, terza moglie di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, interpretata proprio da Kasia. “La potremmo definire la prima femminista – ha raccontato a Vanity Fair l’attrice, storica compagna di Pietro Taricone – perché il potere che è riuscita a ottenere non è mai stato fine a sé stesso, ma una questione di sopravvivenza”.

Ma l’attrice ha tenuto a precisare che “Domina” non è la storia di una sola donna ma di tante donne. Il volto di quelle donne madri, che aspettano i figli, quelle che vengono promesse in sposa fin da bambine.

“A loro viene chiesto di non pensare all’amore, viene insegnato che non hai alcuna libertà di scelta, che non sei una donna se non hai procreato” ha voluto sottolineare Kasia spiegando come il suo personaggio, Livia, si scaglia contro tutto questo nel suo percorso di privilegiata che ha perso tutto e infine lo ha riconquistato.

