Perde il controllo della jeep e finisce in una scarpata: morto un uomo

Un allevatore di 70 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri a Cavargna, in provincia di Como, dopo essere precipitato con la sua jeep in una scarpata.

Un terribile incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 70 anni. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Cavargna, in provincia di Como. La vittima era alla guida della propria jeep quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo che è terminato in una scarpata schiantandosi contro un albero. Un impatto violentissimo che ha fatto sbalzare dall’abitacolo il conducente per cui ogni tentativo di soccorso è risultato vano. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri.

Como, precipita nella scarpata con la jeep: muore allevatore di 70 anni

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 maggio, nel territorio di Cavargna, piccolo comune in provincia di Como. La vittima è Marco Capra, allevatore 70enne di Cavargna. Stando ad una prima ricostruzione, scrive Il Giorno, l’uomo dopo aver accudito il suo gregge, stava rientrando in paese a bordo della propria Suzuky Jimny, ma per cause ancora da verificare, ha perso il controllo del veicolo che è terminato in una scarpata. La jeep ha urtato contro un albero ed il 70enne è stato sbalzato dall’abitacolo, mentre il veicolo è precipitato per circa duecento metri.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Le squadre d’emergenza hanno avviato le operazioni di soccorso e, dopo qualche ora, hanno recuperato il corpo dell’allevatore e successivamente il veicolo. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso, sopraggiunto per le gravi riportate nel violento impatto.

Intervenuti anche i carabinieri di Menaggio che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto terminare la jeep nella scarpata.

Una tragedia simile si era verificata 24 ore prima a San Siro, dove un’auto era finita nelle acque del lago di Como. Anche in quell’occasione, per la conducente, una donna di 70 anni, non c’era stato nulla da fare.