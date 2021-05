“L’Eredità”, Flavio Insinna non si trattiene: “Senza l’amore”…. – FOTO

Un’altra attesissima puntata de “L’Eredità” è andata in onda oggi su Rai Uno alle 18:45 come di consueto: questa volta Flavio Insinna si è superato e soprattutto non si è trattenuto…

È andata in onda un’altra puntata de “L’Eredità” condotta da Flavio Insinna in cui i concorrenti si sono sfidati a suon di parole e risposte esatte e sbagliate per arrivare al gioco finale della Ghigliottina, dove com’è ben noto ai telespettatori arriva solo un giocatore dopo aver superato le difficili prove dell’intera trasmissione. Durante una sfida, prima del gioco del Paroloni, è stato eliminato Nicola, che ieri era arrivato fino alla fine non indovinando però la parola finale, “Rumore“, davvero molto difficile da capire.

“Brombolo” invece è stata la “parolona” più complicata da indovinare, che vuol dire Ghiacciolo. Ma ci sono state per i concorrenti ancora più difficoltà nel capire cosa volesse dire “Gratonia“. Quest’ultima è una ricetta medievale del XIV secolo: una crema fatta di latte e uova simile alla crema pasticcera con l’aggiunta di pezzetti di lardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> L’Eredità, Flavio Insinna: Seguitemi per questo e altri tutorial

L’Eredità, Flavio Insinna senza freni: “Cos’è la vita”…

Per scoprirlo vai su Successivo