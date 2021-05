Estate 2021, tendenze imperdibili della stagione più attesa: i must have

Tendenze estate 2021, voglia di rivoluzionare il guardaroba: ecco i must have che dobbiamo assolutamente avere nel nostro armadio

Il tempo scorre per aprire le danze all’estate, stagione più attesa dell’anno. Con essa i suoi outfit, per vestire la leggerezza e i colori che contraddistinguono il periodo più caldo, all’insegna dell’allegria e delle uscite in compagnia.

Ed è proprio sullo scadere della primavera che la voglia di rivoluzionare il guardaroba (e non solo) si fa sempre più crescente. E quando ciò avviene è inevitabile cedere alla tentazione, ma necessario consultare le proposte di tendenza, con un occhio particolare a quelle assolutamente immancabili.

Estate 2021: i must have secondo le tendenze

CUT OUT

Aperture strategiche e seducenti per sfoggiare una nota sexy in qualsiasi mood, dal casual day al saturday night. I cut out riguardano ogni capo di abbigliamento: li troviamo sugli abiti, maxi o mini, che lasciano una porzione di pelle scoperta su pancia, fianchi e schiena. Ma la vera novità per il 2021 è la loro presenza sui pantaloni, soprattutto comfy e anche in denim, con la possibilità delle due versioni: vita bassa, con aperture sui fianchi molto audaci, o vita alta, che offre spesso la possibilità del quasi intero girovita.

BLAZER OVERSIZE

Nonostante si stia parlando della stagione più calda dell’anno, non può mancare la proposta di un capospalla per le serate più fresche o per un tocco formal nelle occasioni eleganti. Il blazer è rigorosamente oversize, e si presta a diversi possibili abbinamenti: indossato abbottonato come mini dress, dove non può mancare la scelta di una scarpa con tacco, o aperto sui pantaloni morbidi con crop top a contrasto, ma anche come vero e proprio capospalla su un total look e persino un abito.

CROP TOP

Non è una novità che il crop top sia un must have dell’armadio estivo, da indossare con maxi gonne o pantaloni palazzo, magari nei modelli più ampi. Immancabili anche sui jeans, abbinato a sneakers per un look da giorno, ma anche scarpe alte per un look serale che non manca di personalità. Tuttavia non poteva esimersi dal sottoporsi a un pizzico di novità neanche un capo così intramontabile: per le tendenze dell’estate 2021 è prevista una variante estremamente femminile. Stiamo parlando di top corti o anche bluse nella versione crop, dotate di nodo a esaltare ancora di più il punto vita.

TUTA JUMPSUIT

Adatte a ogni tipo di fisicità e occasione, le tute jumpsuit sono la scelta perfetta per un look versatile e femminile. Bastano gli accessori giusti e la scelta della scarpa in linea con le intenzioni per cambiare radicalmente l’effetto di questo capo sulla nostra silhouette. In lino, in cotone o anche in denim, bastano un paio di sneakers per un outfit da giorno, femminile ma essenzialmente comodo, e serve soltanto aggiungere una maxi cintura in vita e dei sandali con tacco per trasformarlo in un outfit perfetto per la sera.

SHORTS

Altra proposta imprescindibile per la stagione, gli shorts sono pura essenza di estate racchiusa in capo d’abbigliamento. In spiaggia o in città, per un look fresco e disinvolto, sono i nostri migliori amici nelle giornate più torride. Ma possono cambiare effetto in base al tipo di abbinamento che abbiamo in serbo per loro, scoprendosi esageratamente sexy o assolutamente casual sulla nostra volontà. Anche per i nostri amatissimi pantaloncini è presente una deliziosa variazione, decisamente femminile: gli shorts a farfalla, che si prestano ai più romantici scenari.