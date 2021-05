Dramma nella notte: morti due ragazzi, indaga la polizia

Due ragazzi 20enni sono morti la scorsa notte a Fermo, in circostanze del tutto da chiarire. Sul caso sono in corso le indagini della polizia.

Dramma durante la scorsa notte a Fermo. In un appartamento sono stati ritrovati due ragazzi, uno senza vita e l’altro in gravissime condizioni. A fare la tragica scoperta, i vigili del fuoco che, dopo la segnalazione, si sono recati presso l’abitazione ed hanno fatto irruzione. Inutili i tentativi di soccorso per uno dei due giovani, dichiarato morto sul posto. Il secondo è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo nonostante i tentativi di salvargli la vita. Avviate dalla Polizia di Stato le indagini per chiarire la vicenda e le cause della morte dei due ragazzi.

Fermo, choc durante la scorsa notte: morti due ragazzi extracomunitari

Sono in corso le indagini per chiarire i contorni di un giallo che ha sconvolto l’intera comunità di Fermo. Durante la scorsa notte, tra giovedì 13 e venerdì 14 maggio, due ragazzi 20enni extracomunitari sono morti. I due giovani, riporta la redazione de Il Resto del Carlino, sono stati ritrovati all’interno di un appartamento, sito in corso Cavour, dai vigili del fuoco precipitatisi sul posto dopo una segnalazione.

I pompieri, fatto ingresso nell’appartamento, hanno rinvenuto i due che sono stati soccorsi dal personale medico del 118. Inutili i tentativi di rianimazione per uno dei ragazzi, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Il secondo, un 21enne egiziano, invece, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale del capoluogo di provincia marchigiano, dove è giunto in gravissime condizioni. Poco dopo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il suo cuore ha smesso di battere.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia di Fermo che hanno provveduto agli accertamenti del caso ed hanno avviato le indagini. Da chiarire la dinamica della vicenda e le cause della morte dei due giovani.

Le due salme, scrive Il Resto del Carlino, sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore potrebbe disporre ulteriori esami per far chiarezza sull’accaduto.