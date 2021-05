In Croazia si è tenuto un esperimento unico nel suo genere, 80 persone hanno partecipato ad un ricevimento per capire se il vaccino ha funzionato.

In Croazia si è tenuto un esperimento-pilota per testare se i vaccini anti-covid 19 hanno fatto il loro dovere. E’ stato organizzato un ricevimento al quale hanno partecipato 80 persone senza mascherina e senza distanziamento sociale.

Le persone che hanno partecipato alla cena in un ristorante di Zagabria hanno ricevuto due dosi di vaccino anti-covid 19, nelle 48 ore prima dell’evento si sono sottoposte al test e successivamente hanno potuto prendere parte all’esperimento.

Un progetto pilota per capire se il vaccino ha funzionato

La cena è avvenuta ieri sera, senza restrizioni, senza regole, come se nulla fosse successo, come se il tempo si fosse fermato a prima del 2020.

Alla festa erano presenti anche degli epidemiologi che nei prossimi giorni seguiranno le condizioni di salute dei partecipanti all’esperimento.

Per domani sono stati organizzati un concerto ed un matrimonio. Le regole per partecipare a questi due eventi saranno simili all’evento-pilota, in queste due occasioni parteciperanno anche persone che hanno già contratto il coronavirus e colori che hanno effettuato un test con esito negativo nelle ultime 48 ore.

L’Istituto per la Salute Pubblica renderà noti i dati studiati per questi eventi. I risultati serviranno a capire come comportarsi durante la stagione estiva con l’arrivo dei turisti.

Gli studiosi sono fiduciosi per la riuscita degli esperimenti. La speranza di molti è quella di poter tornare a vivere quanto prima senza aver paura del covid 19.