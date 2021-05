Giacomo Czerny, l’annuncio inaspettato: Martina e Carolina pietrificate. Il tronista di “Uomini e Donne” ha rivelato che farà la scelta settimana prossima

Giacomo Czerny ha finalmente deciso di fare la scelta. Sono stati dei mesi particolarmente intensi per lui, non pensava di riuscire a trovare una ragazza che facesse al caso suo e invece ne ha trovate addirittura due. Martina e Carolina lo hanno conquistato in mille modi diversi e nelle ultime settimane lui si è sentito davvero combattuto tra una e l’altra.

Uomini e Donne, Giacomo Czerny deciso a fare la scelta

Carolina è intraprendente, irruenta, mentre Martina è sempre più stata pacata e razionale. Entrambe si sono innamorate di Giacomo e stanno vivendo in queste ore la paura di non essere scelte. Sia Carolina che Martina si sono pietrificate quando Giacomo ha rivelato durante l’ultima puntata di essere pronto a scegliere. “Voglio trascorrere una giornata intera sia con una che con l’altra per essere certo della scelta che sto facendo, quindi va bene, sono pronto, la prossima volta scelgo“.

Carolina, incredibilmente, è apparsa molto serena e rassegnata. “Non ho paura di nascondere che mi sono innamorata, sono felice del sentimento che provo e me lo porterò dentro per questo sono molto contenta. O la va o la spacca” ha rivelato, con un sorriso emozionato. Martina, al contrario, non è riuscita a spiccare una parola.