Giorgia Rossi il look della giornata è magnifico, che spettacolo-FOTO

La bella conduttrice televisiva Giorgia Rossi ha condiviso su instagram una foto dove indossa un look stupendo

Giorgia Rossi immortalata in una foto su instagram fuori dagli studi di Mediaset con un look informale ma molto sexy. Indossa una camicia bianca che mette dentro ai jeans a sigaretta, e per finire tacchi alti a spillo bianchi. Moltissimi utenti hanno commentato la sua magnificenza:”Mamma mia che Dea, ci mancano solo i 4 Beatles sulle strisce”, “Buongiorno splendida fanciulla buona giornata” e ancora “Sei bellissima Giorgia un abbraccio forte”.

Giorgia Rossi tra le conduttrici sportive più belle

La Rossi è sicuramente tra le conduttrice e giornaliste sportive più belle di sempre. Se la gioca con Diletta Leotta, entrambe bionde e formose. I suoi look a Pressing Serie A lasciano a dir poco senza parole, appare sempre più bella e in forma. Difficile concentrarsi sul calcio quando in studio presenta una donna così affascinante come lei. Ospite a Tiki Taka, la Rossi ha parlato proprio della collega Leotta dicendo che non sono in tanti a paragonarla a lei. Poi sorprende dicendo che alla Leotta la unisce il fatto che anche lei dia dei limoni al suo fidanzato che si chiama Alessio Conti. La Leotta aveva usato il termine “limoni” alla consegna dell’ennesimo tapiro da parte di Staffelli che le aveva portato all’attenzione una foto mentre si baciava con un’altro uomo che non era il fidanzato Can.

Lei ha smentito dicendo che era una foto vecchia e sdrammatizzando sostenendo che se hai 29 anni e sei single puoi concederti un “limone” che sarebbe un bacio. Insomma secondo la Rossi non c’è nulla che la leghi a Diletta se non la passione per il calcio. E anzi è sembrata quasi offesa che sia stata paragonata a lei. Forse tra le due non corre buon sangue, infondo sono rivali sul lavoro. E ognuna vuole tenersi il proprio ruolo con le unghie e i denti. Non c’è quindi spazio per simpatia e amicizia forse.

Certo la Rossi ha sudato per arrivare dov’è ora. E a differenza della Leotta lei è una giornalista iscritta all’albo. La Leotta fa l’inviata per DAZN dove commenta a bordo campo le partite. Inoltre al momento si occupa anche di Radio 105. Pertanto i loro ruoli sono diversi seppur simili sotto alcuni punti di vista, ossia di riportare notizie sul mondo del calcio.