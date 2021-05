Giulia D’Urso. L’influencer avrebbe denunciato il giocatore dell’Inter, Romelu Lukaku, reo di aver organizzato una festa per i suoi 28 anni, contravvenendo alle norme antiCovid. La reazione dei tifosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku (@romelulukaku)

Festa con finale a sorpresa amarissima per Romelu Lukaku. Il giocatore belga dell’Inter ha compiuto ieri, 13 Maggio, 28 anni. Il momento di grande felicità per lui, segnato non solo dal compleanno, ma soprattutto dal fatto che la sua squadra abbia vinto recentemente il campionato italiano, è stato ampiamente rovinato.

Il giovane atleta, infatti, ha voluto celebrare con una festa in un hotel (il The Square) ma ha ricevuto la visita dei carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile che, intervenuti alle 3 del mattino, hanno interrotto il party abusivo. Sono state, infatti, violate le norme antiCovid che prevedono l’assoluto divieto di assembramenti. Presenti altre 23 persone. Tra queste anche il direttore del ristorante della struttura e colleghi dell’Inter di Lukaku come Hakimi, Ashley Young e Ivan Perisic.

Dovranno pagare una multa cospicua e i calciatori potrebbero incorrere in provvedimenti da parte del proprio club, tenedoli fuori dalla prossima partita contro la Juventus.

A quanto pare, a fare la spia sarebbe stata un’influencer che ha avvertito le forze dell’ordine. Di chi si tratta?

Giulia D’Urso: chi è l’influencer che ha fatto saltare la festa di Lukaku

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia D’Urso (@giulia_durso)

Giulia D’Urso è la modella e influencer che oggi si trova sulla bocca di tutti e che ha suscitato le ire dei tifosi dell’Inter. A quanto pare, sarebbe stata lei la persona che ha avvertito i carabinieri della festa non conforme alle norme antiCovid, tenutasi per il compleanno del giocatore Romelu Lukaku.

Conta sul suo profilo Instagram 432mila followers e nella sua bio si definisce ossessionata dal make up. Ha 26 anni, nata in Puglia ma si è trasferita a Milano per lavoro, è un volto conosciuto anche del piccolo schermo, avendo partecipato al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Era presente al party non autorizzato, invitata dal calciatore Hakimi.

Non è stato ancora accertato che sia stata lei la delatrice, la notizia è ancora da confermare. Tuttavia, il suo profilo pubblico oggi è stato inondato da una marea di insulti da parte dei tifosi nerazzurri.

Si leggono frasi come: “Non mettere bocca sull’Inter, capra ignorante che non sei altro”, “Sfigata”, “Infame”, “Hai avuto l’onore di stare una sera con persone importanti, spero non ti capiti più, ragazzina viziata”, “Spiona”, “Cosa non si fa per 5 minuti di notorietà”.

La giovane è corsa ai ripari. Non ha ancora detto nulla ma ha lasciato semplicemente un breve messaggio su Instagram Stories: “Mi dissocio assolutamente da tutte le falsità che stanno venedo fuori sul mio conto”. Sembrerebbe, dunque, che voglia intendere che non sia stata lei a fare la soffiata alle forze dell’ordine. Continua: “E’ tutto ridicolo e provvederò a difendermi nelle sedi opportune contro chi sta inventando tutte queste cose”.