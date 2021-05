Harry paragona la vita reale a Truman Show, confessione clamorosa

Arriva un nuovo sfogo da Harry. Abbandonata la vita londinese, in California ha ritrovato la felicità e la pace.

Dopo l’abbandono della famiglia reale, Harry continua a stupire. Questa volta ha spiazzato il pubblico con una confessione inaspettata. Da un anno il Duca di Sussex ha detto addio ai doveri di corte. Da Londra si è trasferito con la sua Meghan, in dolce attesa, e il piccolo Archie in California. La nuova confessione riguarda proprio questo cambio di vita.

Se prima il Duca era costretto a vivere ogni giorno sotto i riflettori e le pressioni dei media, tutto ora è cambiato. In America si sta godendo l’anonimato. Da passeggiate a giri in bicicletta, la sua vita sta assumendo una veste totalmente differente.

In questi mesi innumerevoli le versioni diffuse. Da chi crede che abbia nostalgia di casa a chi invece crede che sia finalmente sereno.

Harry: intervista scottante durante un podcast

Le rivelazioni di Harry sono state rilasciate da lui stesso in un podcast. Si tratta della serie Armachair Expert condotta da Dax Shephard. In particolare ha rilevato come la libertà acquisita in California sia per lui impagabile.

“La mia vita da reale era un mix tra “Truman Show” e vivere in uno zoo. In California posso camminare a testa alta e portare mio figlio Archie fuori sul seggiolino della bicicletta, cosa che prima non avrei mai potuto fare. Mi sento diverso, un po’ più libero”, il commento di Harry.

Poi il Duca ha ripercorso la sua storia con Meghan. Ha raccontato come il loro primo incontro è avvenuto in gran segreto in un supermercato.

“Abbiamo fatto finta di non conoscerci per non attirare l’attenzione. Avevo un cappellino da baseball e tenevo lo sguardo riguardo verso il pavimento”, il racconto di Harry.