“Isola dei Famosi”, il crollo di Myrea: allarme in Honduras

“Isola dei Famosi”, il crollo di Myrea a poche settimane dalla fine del programma: allarme in Honduras. Il programma si sta avvicinando alla fine e i naufraghi cominciano ad essere stanchi

L’Isola dei Famosi si sta avvicinando alla fine e i naufraghi non vedono l’ora che questa esperienza giunga a termine, per poter tornare alle proprie vite e soprattutto per riprendere a mangiare. Tra gli ultimi ad avere un crollo c’è Myrea, che in Honduras si è sempre distinta per essere perennemente solare e soprattutto, e stranamente, di buon umore.

Isola dei Famosi, Myrea e il crollo a poche settimane dalla fine del programma

Myrea è scoppiata in lacrime nella notte, e prontamente è stata accerchiata dai suoi compagni che l’hanno consolata e supportata. “Non puoi crollare ora, ci siamo, sta per finire“. Myrea, tra i singhiozzi, ha risposto: “Lo so, è che non è facile farlo come lo sto facendo io, sono sola, mi sento sola tutto il tempo“. Awed le ha assicurato che sola non è e che loro le staranno vicino ancora di più da questo momento in poi.

Stasera andrà in onda la puntata e ora bisogna capire chi sarà il prossimo eliminato di questa lunga edizione: chi è che, tra qualche settimana, arriverà in finale?