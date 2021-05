La cantante Jennifer Lopez ha condiviso un breve video che ripercorre le tappe principali legate ad un disco a lei molto caro. Bellissima e sensuale come non mai.

I tabloid non fanno altro che parlare del presunto riavvicinamento tra la cantante Jennifer Lopez e Ben Affleck con cui si era frequentata dal 2002 al 2004. I due sono stati beccato dai paparazzi in diverse uscite appartate e secondo indiscrezioni avrebbero anche trascorso un weekend romantico in Montana.

Non sappiamo se dopo 17 anni tra loro possa essere riscoccata la scintilla che li aveva travolti ben 17 anni fa, ma i fan sono entusiasti di questa notizia che ha quasi dell’incredibile. Nel frattempo nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.

Per quanto riguarda JLo ha da poco ricominciato un nuovo tour de force lavorativo, al momento si trova a Miami per girare uno spot televisivo accompagnata da una band cubana. Attendiamo qualche indizio maggiore nelle prossime settimane per depistare ogni dubbio su questa relazione rifiorita dopo anni di abbandono.

Jennifer Lopez seduce ancora dopo 19 anni: “ È il mio album preferito”

