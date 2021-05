Kate Middleton, icona di stile. Tutto quello che c’è da sapere sul suo nuovo look

Kate Middleton, consorte del futuro re del Regno Unito, il principe William, è una delle donne più ammirate del mondo. Ogni suo look è sempre fonte d’ispirazione e copiato dai commoners. Come si è mostrata nella sua ultima apparizione pubblica

Tempi duri per il duca e la duchessa di Cambridge. William e Kate hanno attraversato un periodo non facile segnato da imbarazzo e dolore. Di sicuro gli strascichi dell’intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey dal principe Harry e la consorte ed ex attrice Meghan Markle, dureranno a lungo. Lo strappo ancora più marcato in seno alla famiglia reale difficilmente potrà essere cancellato con un colpo di spugna.

Arduo prevedere cosa accadrà agli Windsor. La morte del duca di Edinburgo, il principe Filippo, ha lasciato un vuoto incolmabile a fianco della regina Elisabetta. Fonti vicine a Buckingham Palace sostengono che sarebbe in procinto di abdicare ma il suo successore potrebbe saltare una generazione e il trono finire, dunque, nelle mani di William. Quest’ultimo ha sempre mantenuto un atteggiamento signorile, impeccabile, glissando su maldicenze e pettegolezzi.

Per ricaricare le batterie dagli ultimi clamori, lui e la moglie Kate scelgono spesso la Cornovaglia come location perfetta, lontani dal trambusto di Londra. I duchi di Cambridge sono sempre più assorti nei loro compiti pubblici. La star ogni volta è Kate, diventata a tutti gli effetti un’icona di stile da seguire.

Kate Middleton: i capi che indossa vanno a ruba

Il principe William e Kate Middleton usano il loro profilo social ufficiale su Instagram in cui informano i sudditi e il pubblico di tutto il mondo sui loro impegni istituzionali e non solo. L’ultimo in ordine di tempo li ha visti in un tour nelle West Midlands, in visita a un ente di beneficenza che aiuta i bambini con disabilità o problemi di salute mentale anche grazie alla Pet Therapy.

La duchessa di Cambridge è apparsa raggiante come sempre. Come informa il Telegraph, indossava una camicetta a pois blu scuro, abbinando capi coordinati della stessa tonalità: décolleté in pelle scamosciata, un cappotto lungo e pantaloni svasati. Il prezzo del top firmato dal designer americano Tory Burch ha un costo di 230 sterline ed è andato esaurito in poco tempo. Accade spesso così quando Kate sfoggia nuovi look. Lei è la vera icona di stile dell’ultimo decennio: non ne sbaglia una, sempre perfetta.

La reale inglese finisce sempre nei radar delle riviste e dei blog di settore. Ogni suo capo viene passato in rassegna per scoprire a quale casa di moda appartenga. Sul web sono nati addirittura una serie di siti o profili social per indirizzare gli utenti e suggerire loro come copiare i vari outfit della duchessa. Capelli, trucco, accessori, non sfugge niente agli occhi dei fashion addicted.