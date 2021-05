È quasi tutto pronto per il debutto sul palco dell’Eurovision Song Contest dei Maneskin che gareggeranno con “Zitti e buoni”. In esclusiva arrivano le prime immagini dalle prove ufficiali

Dal 2016, anno in cui si sono formati ufficialmente, i Maneskin di strada ne hanno fatta parecchia. Partendo proprio da lì, dalla strada, come rivela il cantante del gruppo Damiano David. Proprio grazie a quelle esibizioni si sono fatti le ossa e hanno ottenuto i primi soldi per pagarsi le registrazioni. Poi la grande occasione a X Factor nel 2017 quando si sono fatti conoscere e dove hanno mostrato tutto il loro talento, arrivando secondi. Hanno riportato in voga il rock anche tra le generazioni più giovani che li seguono con passione per la loro musica e il loro modo di esprimersi. Liberi e fedeli a se stessi, sempre. Ora è arrivato il momento di farsi conoscere in tutto il mondo.

I Maneskin pronti all’Eurovision, le foto dalle prove ufficiali

Con il loro singolo “Zitti e buoni” si sono conquistati il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 vincendo l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Onorati ed emozionati per quest’opportunità ricevuta, la band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi è approdata da alcuni giorni a Rotterdam, dove si terrà la competizione.

È ormai quasi tutto pronto e gli artisti hanno avuto modo di salire per la prima volta sul palco per le prove ufficiali. “Iniziamo a fare sul serio“, twitta l’account ufficiale di Eurovision Rai condividendo alcune immagini esclusive dei Maneskin che infiammano l’Ahoy Arena.

Damiano si scatena sulle note di “Zitti e buoni” presentandosi con un look che lascia poco all’immaginazione. A torso nudo con una sola fascia che gli circonda il collo mostra ancora una volta di saper dominare il palco anche a occhi chiusi. Accanto a sé Victoria al basso e Thomas alla chitarra li fanno da spalla, mentre Ethan alla batteria dà carica al gruppo. “Siamo pronti a spaccare l’Eurovision” scrivono dal profilo ufficiale Twitter e non è difficile credere alle loro parole.

Il festival internazionale nato negli anni ’50 è giunto alla sua 65esima edizione e vedrà sfidarsi i rispettivi artisti dei Paesi dell’Unione europea con l’eccezionale aggiunta dell’Australia. Il 18 e il 20 maggio sarà possibile seguire le semifinali che verranno trasmesse su Rai4 e su RaiRadio2, mentre la finalissima si terrà sabato 22 maggio su Rai1.

Attualmente tra i favoriti, i Maneskin si preparano a fare del buon rock sul palco dell’Eurovision Song Contest. L’Italia è pronta a tifare per loro.