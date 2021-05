Dopo quello che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, rischia la censura. Le immagini parlano da sole.

“Mi amor”. Dayane Mello al mare fa salire la temperatura sul web. La bellissima modella ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato sul profilo di Instagram.

Dayane Mello è una delle modelle più amate che vive nel nostro Paese. Ha conquistato tutti in particolare quando ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha riscosso un grandissimo successo, inaspettato per lei che pensava soltanto di vivere questa esperienza con tranquillità e divertimento. Di seguito la foto che sta facendo parlare tutti!

La modella è un incanto ma in queste foto si spinge troppo oltre

Dayane Mello ha stupito i suoi followers e tutti quelli che hanno avuto la fortuna di guardare le foto che ha pubblicato. Le vediamo di seguito!

Aveva già varcato la soglia anni fa, quando aveva deciso di fare una sorpresa al suo ex compagno Stefano Sala, per portarle la figlia avuta insieme dalla loro relazione.

A distanza di tre anni è tornata per mettersi lei in gioco e vivere questo periodo di forzata lontananza dalla sua bambina Sofia, che durante i mesi nella casa l’è mancata come l’aria. Ora che è uscita è tornata alla sua vita di sempre, che adesso è un tantino cambiata dai sei lunghi mesi che ha passato sotto ai riflettori.

Nella casa ha conosciuto tantissime persone, molte delle quali si porterà sicuramente dietro nella vita: oltre alla conoscenza con Adua Del Vesco, ha ritrovato anche Giulia Salemi che non sentiva da un po’ prima di entrare nel seguitissimo reality.