“Mica scherzi” l’aperitivo di Carolina Stramare manda su di giri – FOTO

Carolina Stramare sceglie una serata tra le bollicine e nel mentre i follower si inebriano con la sua bellezza: chic e rock conquistano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Per molti rimane una delle reginette d’Italia più belle di sempre, per altri una delle influencer più note del momento, per molti una bellezza vera ed autentica, una delle più sopraffine del nostro panorama tricolore.

Parliamo di Carolina Stramare, ex Miss Italia 2019 e mancata naufraga per il 2021. Era tutto pronto per lei e il programma di Canale 5, quest’anno nelle mani della conduzione di Ilary Blasi, quando improvvisamente per motivi personali legati alla salute del papà, Carolina ha dovuto abbandonare il progetto.

Messa da parte un’opportunità sfumata la ex Miss Italia non si è persa d’animo e si è ributtata a capofitto nel lavoro. Il suo volto angelico e il suo fisico scolpito, infatti, è sempre più ricercato da diversi brand che vogliono legare il proprio marchio al suo volto. Eccola che così spopola aumentando sempre di più il suo successo sul web con all’attivo ben 222 mila follower su Instagram.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Sei un’icona per tutti noi”, Jennifer Lopez manda in tilt il web con un nuovo VIDEO pazzesco

Ca rolina Stramare e l’outfit da sera in una FOTO