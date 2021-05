La bella Michela Persico ha condiviso una foto su instagram dove si appoggia con il braccio sul ginocchio ed è incantevole

Michela Persico, la compagna di Daniele Rugani calciatore del Cagliari ormai, dopo aver lasciato temporaneamente la Juventus sua squadra da molti anni. I due si sono trasferiti prima a Rennes in Francia per qualche mese, ma poi Rugani ha avuto un’offerta dal Cagliari e sono tornati con gioia in Italia. La Persico si sta abituando bene alla vita in Sardegna, come darle torto, pubblica molte foto al sole ed è splendida. Insieme a loro c’è il piccolo Tommaso, il figlio nato qualche mese fa.

Michela Persico e la sua nuova vita

Per la Persico sono cambiate molte cose nell’ultimo anno, dopo aver annunciato la gravidanza in piena pandemia e aver contratto il coronavirus, ci sono stati parecchi cambiamenti. Infatti ha dovuto lasciare il suo lavoro come giornalista sportiva sia per il covid che per la gravidanza. Successivamente il suo compagno è stato reclamato da una squadra francese e quindi sempre in piena pandemia hanno dovuto traslocare in Francia con il bambino appena nato. Certo non una passeggiata! Ma a distanza di pochissimi mesi ancora un cambiamento.

Rugani è richiesto in Italia per la squadra del Cagliari, allora i due decidono di tornare nuovamente in patria, organizzando il terzo trasloco. A dir poco assurdo, così tanti traslochi in un breve tempo con un figlio piccolo non è certo piacevole. Eppure la Persico appare sempre con un sorriso immenso, è appagata e non le importa minimamente di traslocare in posti nuovi. Accetta ogni cambiamento per il suo partner. Oggi conferma che i traslochi sono terminati e ironicamente scrive:“Pronti a ripartire”, perché ogni volta che si stabilizzano arriva una chiamata e si devono spostare di nuovo. Il mondo del calcio purtroppo è così, il calciomercato c’è due volte all’anno e se entrambe le volte si cambia squadra vuol dire tanti traslochi.

Oltretutto la Persico aveva spiegato tempo fa che Rugani ha un contratto con la Juventus fino al 2024, quindi non si esclude che debba tornare nella sua squadra originaria. Loro hanno mantenuto la casa a Torino quindi in realtà si tratterebbe solo di spostare nuovamente le loro cose. Gli auguriamo che non capiti subito dunque ma almeno tra qualche mese.