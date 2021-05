Michelle Hunziker il balletto che non ti aspetti, che spettacolo-VIDEO

La fantastica Michelle Hunziker ha condiviso su instagram un video in cui balla con la sua truccatrice ed è pazzesca

Michelle Hunziker è pazzesca e sensuale in un video su instagram in cui balla sulle note della canzone di Gaia. Indossa un completo giallo formato da gonna fino al ginocchio e top abbinato. Le sue mosse sono pazzesche, azzarda anche un twerking che conquista tutti. I commenti sono tantissimi:”Ma cosa ti prende tutto questo movimento”, “Adoro”, “E a te chi ti ferma“. La Hunziker si stava preparando per Striscia la notizia e giustamente ha improvvisato uno stacchetto che batte tutti quelli delle veline.

Michelle Hunziker eterna bambina dentro

La Hunziker ama scherzare ed essere ironica si sa ormai, e con la nuova app Tik Tok e i video reel su instagram ha trovato un nuovo modo di esprimersi, ed è esilarante. Lei è unica nel suo genere, iconica, diversa dalle altre. Una donna che non si prende troppo sul serio, che sa scherzare e fare satira coinvolgendo tutti. L’unica donna dello spettacolo in grande di condurre, esibirsi e fare anche la comica. Nel suo video del 5 maggio pubblicato su Instagram in cui canta a squarciagola sul terrazzo di casa, è stata pazzesca. Ha colto un momento reale che scatena ironia e divertimento. Ha infatti scritto nella didascalia:“A chi non è capitato di esibirsi da fuori di testa pensando di non essere osservato?”.

E infatti poi arriva la voce in sottofondo che urla “Bastaaaa”. Nonostante il video sia piaciuto a più di 100.000 persone e abbia ricevuto tantissimi commenti positivi. Ci sono però sempre gli haters nascosti dietro l’angolo. In molti infatti non apprezzano gli scherzi e la simpatia della Hunziker. Alcuni commenti sono stati:”Bisognerebbe crescere ad una certa età”, “Mmmm sempre tutto molto finto”. I soliti leoni da tastiere che provano invidia e risentimento si direbbe. Ma fortunatamente ci sono le persone obiettive e che apprezzano:”Sei unica non ce ne una altra così bella come te versatile in tutto eccellente super bravissima e bellissima”. “Mi fai tanto ridere devi essere una donna simpaticissma”.

L’umore della Hunziker è in grado di trasmettere felicità, e a chi la critica perché è sempre di buon umore dovrebbe farsi la domanda se è lei sbagliata o sono loro che non vedono la vita nella giusta prospettiva. Inoltre lei è diventata così con il tempo e con fatica dopo aver passato un periodo brutto e difficile della sua vita. Prima di giudicare bisognerebbe conoscere il percorso di una persona e non fermarsi al superficiale.