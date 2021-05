Nino D’Angelo: novità in famiglia. La rivelazione sorprendente del cantante napoletano

Nino D’Angelo. Il cantante napoletano è attivissimo su Instagram e tiene un dialogo sempre aperto con i suoi fan. Attraverso i canali social ha informato tutti di una strordianaria novità che riguarda la sua famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino D’Angelo (@nino.dangelofficial)

Classe 1957, Nino D’Angelo è un autentico tesoro nazionale: cantautore, attore, compositore, sceneggiatore, regista. Ha portato con fierezza il nostro patrimonio musicale (e in particolare quello partenopeo) in giro per il mondo.

Nonostante le difficoltà iniziali dovute alle sue origini in una famiglia umile ma affettuosa e accogliente, l’artista napoletano ha fatto una lunga gavetta come cantante nei matrimoni fino a diventare un personaggio famosissimo e di spicco, sempre in auge nel corso del tempo. L’album ‘Nu jeans e ‘na maglietta, uscito nei primissimi anni ’80 (da cui venne tratta l’omonimo film di cui è protagonista) fu venduto in milioni di copie.

Nino D’Angelo è sempre stato amatissimo dal pubblico per il suo carattere gioviale e affabile. Ha un canale aperto con i fan grazie all’utilizzo costante dei suoi canali social. Su Instagram ha annunciato una notizia sorprendente che lo riguarda.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Amici 20, super ospite durante la finale: i fan impazziscono di gioia – FOTO

Nino D’Angelo: la sorpresa in famiglia. Cosa ha dichiarato a tutti i suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino D’Angelo (@nino.dangelofficial)

GUARDA QUI>>>Gianni Morandi, le clamorose novità sulla sua mano: come sta ora

Ieri, giovedì 13 Maggio, Nino D’Angelo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha raccolto migliaia di consensi. Il famoso cantautore, abbracciato al figlio Toni e alla neo nuora, ha scritto: “Oggi mio figlio Toni si e’ sposato con Roberta e avranno un figlio che si chiamerà Gaetano ed io sarò ancora una volta un Nonno felice”.

Momenti di pura gioia per l’interprete napoletano che, anche durante i mesi di pandemia, non ha mai smesso un attimo di lavorare e di trasmettere energia positiva.

NON PERDERTI ANCHE >>> Baby K è tornata. Quest’estate si balla al ritmo di Pa Ti – VIDEO

Il figlio Antonio (Toni) è nato nel 1979, stesso anno del matrimonio di Nino D’Angelo con Annamaria Gallo. I due si sposarono giovanissimi e nel 1983 ebbero il secondo figlio, Vincenzo, giornalista per la Gazzetta dello Sport. Toni, invece, ha seguito la carriera artistica del padre ed è oggi un affermato regista.

Tanti i messaggi di auguri lasciati dai fan sulla bacheca del maestro D’Angelo. Tra questi spicca quello di un collega e altrettanto famoso artista partenopeo, il cantautore Gigi D’Alessio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino D’Angelo (@nino.dangelofficial)

Nino D’Angelo ha ricevuto anche gli auguri di Rocco Hunt, giovanissimo vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte”, con il quale ha precedentemente collaborato e con cui è tornato in studio in questi giorni. Vedremo presto un loro nuovo pezzo insieme?