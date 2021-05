La studentessa di 23 anni alla quale vennero inoculate quattro dosi di Pfizer (per errore) non sta bene e la famiglia sta pensando di fare causa al colpevole.

Dopo aver ricevuto quattro dosi di vaccino Pfizer, anziché una, la studentessa di 23 anni è stata ricoverata all’ospedale di Massa.

Inizialmente la famiglia aveva deciso di non sporgere denuncia contro l’Usl Toscana nord-ovest e l’infermiera che aveva commesso l’errore ma ora la situazione sta cambiando. I ripensamenti per la famiglia di Virginia arrivando quando il quadro clinico della ragazza stanno peggiorando.

La madre della ragazza lo ha comunicato al quotidiano Il Tirreno.

Un errore che potrebbe costare la vita alla 23enne

Virginia è una studentessa di 23 anni alla quale sono state inoculate per errore quattro dosi di vaccino Pfizer anziché una. Un errore commesso da un’infermiera che lavora all’Usl Toscana nord-ovest.

Inizialmente la sua famiglia non ha voluto fare causa all’Usl ma ora ha cambiato idea poiché le condizioni fisiche della ragazza stanno peggiorando.

Virginia beve 7 litri di acqua al giorno ma non le bastano, ha sempre sete, le labbra molto secche e non si reidratano, nella sua degenza è seguita del virologo Fabrizio Pregliasco.

La madre di Virginia aveva conosciuto il dottore in una trasmissione e in quell’occasione le aveva detto di: “non sottovalutare gli effetti che quattro dosi iniettate contemporaneamente, o sei che siano, possano avere: magari non subito, ma a lungo termine”.

La madre di Virginia ha ammesso come la fiducia nei confronti della struttura sanitaria sia venuta meno quando è emerso che le dosi iniettate a sua figlia non erano quattro ma sei.