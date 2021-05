Un uomo è deceduto questa mattina in un incidente stradale avvenuto nella periferia di Borgo Santa Maria, frazione di Pesaro.

Grave incidente nella mattinata di oggi a Borgo Santa Maria, frazione di Pesaro. Un uomo di 87 anni ha perso la vita. Secondo quanto fino ad ora ricostruito, la vittima era alla guida di un pick up che si sarebbe schiantato contro un’auto nei pressi di una curva. Inutili i tentativi di rianimazione del personale medico del 118 giunto sul posto insieme agli agenti della Polizia Municipale.

Pesaro, drammatico scontro tra pick up ed auto: 87enne perde la vita

Leggi anche —> Perde il controllo della jeep e finisce in una scarpata: morto un uomo

Ancora una vittima sulle strade del nostro Paese. Questa mattina, venerdì 14 maggio, si è verificato un tragico schianto in via Lancisi, nella periferia di Borgo Santa Maria, piccola frazione del comune di Pesaro. A perdere la vita un uomo di 87 anni di cui non si conosce l’identità. L’87enne, come riporta la redazione de Il Resto del Carlino, viaggiava alla guida di Fiat Fiorino che, per cause ancora in fase di verifica si è scontrato con un’auto, una Fiat 500 condotta da una ragazza. Dopo il violento impatto, avvenuto in prossimità di una curva, la vettura è finita a lato della strada.

Leggi anche —> Dramma nella notte: morti due ragazzi, indaga la polizia

Leggi anche —> Tragedia in mattinata: traffico ferroviario interrotto

In pochi minuti sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le manovre di rianimazione per cercare di salvare la vita all’anziano. Purtroppo, ogni tentativo è risultato essere vano e lo staff medico si è dovuto arrendere costatandone sul posto il decesso. La donna al volante della vettura è stata soccorsa dal 118 e sembra non aver riportato gravi conseguenze.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Oltre ai soccorsi, sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Municipale di Pian del Bruscolo che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità.