“Pomeriggio 5”, il gesto di Checco Zalone fa discutere: in studio scoppia il caos

“Pomeriggio 5”, gli ospiti discutono sulle frasi pronunciate da Checco Zalone nei confronti di Laura Pausini: scoppia il caos

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Checco Zalone (@checcozalone)

Le frasi pronunciate da Checco Zalone nei confronti di Laura Pausini hanno fatto molto discutere. L’attore, che ha soffiato alla cantante la vittoria ai David di Donatello per la “miglior canzone originale”, ha ricevuto il Tapiro d’oro dalla nota trasmissione “Striscia la Notizia”. Zalone, intervistato da Staffelli, ha ribadito la propria incredulità di fronte al premio ricevuto, lasciandosi anche scappare qualche parola di troppo su Laura Pausini.

“Ci è rimasta male? Propongo uno scambio. Io le do il David e lei mi dà il Golden Globe, a cui aspiravo“: questa la provocazione di Checco, che ha scatenato immediatamente una miriade di polemiche. Gli ospiti di Barbara D’Urso, interpellati in merito alla questione, non hanno saputo trattenersi: a chi sarà andato il loro appoggio?

NON PERDERTI ANCHE —> Denise Pipitone, l’audio esclusivo a Pomeriggio 5: Barbara D’Urso fa un annuncio

“Pomeriggio 5”, il gesto di Checco Zalone fa discutere: il parere degli ospiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv)

NON PERDERTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, Isabella massacra Gemma: “Io non l’avrei fatto”

La frecciatina che Checco Zalone ha lanciato a Laura Pausini avrà senza dubbio contribuito ad alimentare il rancore della cantante, che si è vista soffiare la vittoria ai David di Donatello per la “miglior canzone originale”. Gli ospiti di “Pomeriggio 5“, chiamati ad esprimere la propria opinione, si sono mostrati tutti dalla parte del comico. “Checco è stato straordinario, bisogna andare oltre la satira” – ha esordito Maria Teresa Ruta, che sosteneva a pieno la vittoria di “Immigrato” – “La sua intelligenza ci fa riflettere, la sua è una satira di grande riflessione e che va oltre, che ci stimola“.

Tutti gli opinionisti sembravano aver compreso le ragioni di Zalone, ed appoggiavano con convinzione la scelta di attribuire a lui il premio tanto ambito. “Lui è geniale. La forza di Checco è quella di non esporsi. Fa la sua vita, è una persona tranquilla, ed è perciò libero di esprimere quello che pensa“, hanno ribadito gli ospiti della D’Urso, osannando il comico per la propria capacità di tenere il lavoro separato rispetto alla vita privata.

NON PERDERTI ANCHE —> Pomeriggio 5, gli ospiti si scagliano contro la coppia: “E’ solo pubblicità”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv)

“E’ innamoratissimo della moglie, ha sempre detto che è l’unica donna in grado di stargli accanto“, hanno concluso gli opinionisti, mostrando ancora una volta il proprio sostegno a Zalone. Con la sua semplicità e la sua pungente ironia, il comico ha conseguito l’ennesimo successo (non soltanto quello ai botteghini).