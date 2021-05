Si chiama Rebecca, figlia di una famosa ballerina: la riconoscete? FOTO

Rebecca Jewel Manenti questo è il nome completo della bellissima ragazza figlia di una famosa ballerina americana naturalizzata in Italia.

Una bellezza acqua e sapone, magnifica senza trucco da togliere il fiato. Mora, sorriso contagioso ed un fisico asciutto ereditato dalla madre, ballerina nonché showgirl che ha dato molto alla televisione italiana, soprattutto negli anni ’80.

Lei è Rebecca Jewel Manenti, nata a Roma nel 1994. E’ la primogenita della showgirl la quale ha avuto altre figlie tra cui Jacqueline Luna Di Giacomo nata da un’altra relazione nel 2000 e con la quale Rebecca mantiene ancora oggi un ottimo rapporto. I genitori della Manenti infatti si sono separati quando lei aveva ancora 5 anni.

Come si vede dai profili social sono numerose le foto insieme alla sorella più piccola, entrambe di una bellezza pazzesca. Rebecca ha mostrato di essere una ragazza molto promettente, ha conseguito studi importanti e titoli degni di menzione. Ha conseguito il diploma presso il liceo classico “Dante Alighieri” ed ha continuato presso l’Università LUISS Guido Carli a Roma.

La giovane avrebbe poi vissuto un periodo in Spagna per motivi di studio. Sul suo profilo Linkedin si legge chiaramente: Odontoiatra Specializzanda in Ortognatodonzia.

Rebecca Jewel Manenti, ecco chi è la madre

Non ci sono foto sui social di Rebecca insieme alla madre, ma solo col padre con cui ha mantenuto un buon rapporto, stiamo parlando di Giorgio Manenti, primo marito di Heather Parisi. Rebecca infatti è stata al centro di numerose chiacchiere emerse in TV lo scorso anno a causa dei pochi rapporti con la madre.

Heather Parisi vive a Hong Kong insieme al secondo marito, Umberto Maria Anzolin ed ai due gemelli, Elizabeth e Dylan.

I rapporti con la sorella tuttavia sono molto forti tanto da scrivere in un post “Mi alma” (anima). Magnifiche.