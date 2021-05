Tragedia in mattinata: traffico ferroviario interrotto

Un uomo si sarebbe suicidato questa mattina a Roma gettandosi da un cavalcavia e finendo sui binari, dove è stato travolto da un treno.

Choc a Roma nella mattinata di oggi. Un uomo, di cui non è stata resa nota ancora l’identità, si sarebbe tolto la vita gettandosi da un cavalcavia della stazione Tiburtina. L’uomo, finito sui binari della linea ferroviaria, è stato subito dopo travolto da un treno regionale, i cui macchinisti non sono riusciti ad evitare l’impatto. Sul luogo della tragedia sono arrivati il personale medico, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Ferroviaria. Significative le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria con ritardi per diversi convogli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Gesto estremo durante lo sfratto: uomo si toglie la vita

Roma, si getta dal cavalcavia e viene travolto da un treno: morto un uomo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Cadavere di una ragazza rinvenuto in un’area verde: è giallo

Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, si sarebbe tolto la vita questa mattina, venerdì 14 maggio, a Roma. Secondo le prime informazioni, riportate da Il Messaggero, l’uomo si sarebbe gettato dal cavalcavia della stazione Tiburtina ed è finito sui binari. Qualche istante dopo è stato investito dal treno regionale proveniente da Viterbo e diretto nella Capitale. Il macchinista del convoglio non ha fatto in tempo ad arrestare la marcia per evitare l’impatto.

A nulla è servito il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118. I pompieri hanno estratto il corpo da sotto il treno e lo hanno affidato ai soccorsi, i quali non hanno potuto far altro che constatare sul posto il decesso dell’uomo, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Macabra scoperta in un appartamento: ritrovato il cadavere di una donna

Per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia ed effettuare i rilievi del caso sono arrivati anche gli agenti della Polizia Ferroviaria. Ancora da confermare se sia trattato di un gesto estremo da parte dell’uomo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il drammatico incidente ha provocato rallentamenti sulla linea ferroviaria interessata. Molti treni, scrive Il Messaggero, hanno accumulato forti ritardi che con molta probabilità, si potranno anche nel corso della mattinata. I disagi sulla circolazione sono stati commentati anche sui social network dai viaggiatori.