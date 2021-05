“Ottava meraviglia del mondo”, Rosalinda Cannavò fa centro con il nuovo look, strepitosa – FOTO

“Ottava meraviglia del mondo”: Rosalinda Cannavò pubblica uno scatto che lascia i suoi followers ammutoliti: il nuovo look conquista tutti

I followers che la seguono su Instagram non hanno dubbi: dal giorno in cui è entrata nella casa del “Grande Fratello”, Rosalinda si è completamente trasformata. Una trasformazione non soltanto caratteriale, che l’ha portata a recuperare l’autostima e la fiducia in se stessa, ma anche fisica: l’attrice, che in passato ha sofferto di disturbi alimentari, ad oggi appare più bella e radiosa che mai.

Senza dubbio, anche il suo fidanzato Andrea Zenga avrà contribuito al cambiamento. I due, che si mostrano sempre più uniti ed affiatati, sono il ritratto della felicità. Rosalinda, il cui entusiasmo è incontenibile, ha deciso di stravolgere completamente la propria vita, a partire dal look: lo scatto recentemente postato ha lasciato tutti di stucco. Cosa ne penserà Andrea?

Rosalinda Cannavò, il cambio di look convince tutti, stratosferica – FOTO

