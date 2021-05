Riuscire a perdonare un tradimento o superare la delusione di un torto subito non è semplice. Lo sanno bene questi segni zodiacali, in grado di portare rancore per un tempo indefinito

In amicizia, in amore, sul lavoro, sarà capitato a tutti di essere vittima di un’ingiustizia almeno una volta nella propria vita. Un torto, un tradimento, momenti che causano delusione e sofferenza. Esistono alcune persone in grado di passare oltre tutto questo, riuscendo così a perdonare chiunque li abbia afflitto un danno. Lo stesso non si può dire per altri individui che sembrano non riuscire a conoscere il concetto di perdono tanto da trascinare con sé rancore per un tempo indefinito. Secondo gli astrologi questo aspetto potrebbe avere a che fare con il proprio segno zodiacale. Scopriamo perché.

I segni zodiacali che portano più rancore e non perdonano

Tra i segni zodiacali più incapaci di perdonare troviamo il Cancro che rientra in questa categoria quasi inaspettatamente. Si tratta infatti di un segno molto sensibile e proprio per questo le persone si aspetterebbero maggiore bontà da parte sua. In realtà proprio questo suo lato caratteriale lo porta a provare un forte dolore nei confronti di chi lo ha deluso, oltre il quale non riesce ad andare.

Poi ci sono i Gemelli che sarebbero in grado di portare rancore per sempre. Dinnanzi a un torto subito non importa quanto stretto fosse il rapporto con la persona in questione, difficilmente riuscirà a perdonarla. Nell’immediato cercherà di far credere di averlo fatto ma con il tempo non farà altro che allontanarsi da lei, poco a poco. Per questo segno il perdono sembra non essere contemplato.

Lo stesso vale per la Vergine che preferisce allontanarsi in modo definitivo da qualcuno piuttosto che perdonare un tradimento. Le persone nate sotto questo segno non amano il caos e anzi, prediligono una vita fatta di prevedibilità. Quando si tenta di mettergli il bastone fra le ruote o di prenderlo alla sprovvista la sua reazione non sarà delle migliori.

Infine troviamo lo Scorpione, un segno che non solo prova rancore ma anche un’esigenza di vendetta non indifferente. Nel momento in cui una persona lo delude non ci sarà modo di tornare indietro. Lo Scorpione non dimentica e soprattutto non guarisce mai davvero dalle sue ferite. Questo lo porta a voler vendicarsi della persona che gli ha arrecato danno e non sarà sereno fino a quando non otterrà la sua soddisfazione.