Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis, gli ex “colleghi” vuotano il sacco: è amore?

Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis vuotano il sacco: c’è del tenero fra gli ex colleghi di “Uomini e Donne”? La risposta arriva direttamente dal romano

Le voci in merito ad una presunta relazione fra Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis, suo ex collega di trono, si sono fatte sempre più insistenti. Entrambi, infatti, hanno effettuato un percorso insolito all’interno del noto programma. Se il tronista aveva abbandonato lo studio a novembre, confessando a malincuore di non essersi innamorato, per la Codegoni la questione è diametralmente opposta: dopo che la scelta era ricaduta su Matteo Ranieri, infatti, la coppia si è detta addio nel giro di un mese.

Ad alimentare il gossip era stata anche una paparazzata che aveva immortalato Sophie e Gianluca insieme, nel centro di Roma. All’epoca, i due avevano ribadito di essere solo amici, ma ad oggi le dichiarazioni di De Matteis lasciano ipotizzare tutt’altro: scopriamo insieme quello che l’ex tronista ha rivelato su Sophie.

Sophie e Gianluca, c’è del tenero? Gli ex “colleghi” vuotano il sacco

L’ex tronista, a fronte delle insistenti domande ricevute dai fan, ha deciso di chiarire una volta per tutte la propria posizione in merito a Sophie. “Abbiamo un rapporto stupendo, ci sentiamo spesso” – ha confermato Gianluca a Uomini e Donne Magazine, non mancando di menzionare l’uscita che aveva fatto tanto discutere – “E’ venuta a Roma per lavoro e ci siamo visti, siamo amici“.

De Matteis, tuttavia, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso ai fan. Il ragazzo, senza mezzi termini, ha espresso chiaramente il proprio pensiero sulla Codegoni. “Se la vedo come una ragazza per me? E’ una bellissima ragazza, mai dire mai! Le vie del Signore sono infinite“: queste le sue parole.

Senza dubbio, le sue frasi non potevano passare inosservate ai followers, che attendono di saperne di più. A quanto sembra, Gianluca non ha alcuna intenzione di precludersi una frequentazione con la modella milanese.