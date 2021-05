La bella Stefania Orlando ha condiviso una foto su instagram dove sorride felice alla fotocamera, spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Stefania Orlando è incantevole di prima mattina su Instagram con un sorriso che illumina tutto. Nella didascalia scrive:“Buongiorno, vorrei svegliarmi ogni giorno così”. Nei commenti appaiono diversi colleghi che si complimentano per la sua bellezza. Mariateresa Ruta che scrive:”Bella” con molti cuori. L’attore Paolo Conticini che commenta con le faccine con gli occhi a cuoricino. E poi ci sono tutti i commenti degli utenti che scrivono frasi dolcissime:“Bella e affascinante anche senza truccarsi”.

Stefania Orlando in vacanza con il marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

La Orlando si è presa qualche giorno di vacanza con suo marito e la sua amata Margot, la sua chiuaua. I tre vivono in grande armonia questi momenti di relax. La Orlando racconta i suoi itinerari giorno per giorno. Dalla colazione con il marito e la cagnetta, al giro in bicicletta per fare shopping. Questi sono i bei momenti che tutti vorremmo vivere. La Orlando dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ha avuto molta rilevanza mediatica. Molte ospitate in vari programmi, dove ha parlato delle dinamiche del reality e dei rapporti con i coinquilini. I litigi, le amicizie e i momenti divertenti che ha vissuto.

Il suo compagno di viaggio preferito, come abbiamo visto è stato senza ombra di dubbio Tommaso Zorzi, che si è dimostrato un vero amico nel momento del bisogno. Quando infatti la Orlando stanca e demoralizzata a causa di alcune situazione che non le andavano giù, ha aperto la porta rossa intenta a lasciare lo show immediatamente. Zorzi è intervenuto tenendola con forza dal braccio per evitare che uscisse e le ha rivolte queste parole dolcissime:“Se esci tu esco anche io”. Un’amicizia vera che va contro tutto e tutti e che è disposta a sacrificio. Loro due hanno fatto sognare tutti quanti a casa. E infine Tommaso ha anche vinto l’edizione con grande gioia di tutti. D’altronde è stato lui la star del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

La Orlando e Zorzi al momento non sono apparsi più insieme ma è chiaro poiché Zorzi è impegnato come opinionista e la Orlando è in vacanza. Però si sentiranno sicuramente e la loro ultima foto risale all’8 marzo con anche Francesco Oppini. Che squadra, bisognerebbe dire attenti a quei tre!