Stefano De Martino fidanzato? Tutta la verità in una FOTO

Stefano De Martino è uno dei grandi nomi dello showbitz. Da quando si è esposto in tv con la su partecipazione ad Amici e poi professionalmente come ballerino e non solo, il gossip ha invaso la sua vita in modo esagerato.

Prima la storia con Emma Morrone, poi l’amore con Belen Rodriguez, il matrimonio, l’arrivo di Santiago poi la fine. E ancora il ritorno e ancora una volta la fine di un idillio che è andato avanti per mesi e mesi fino alla seconda gravidanza della sua ex moglie che vive ora serena affianco al suo nuovo compagno.

Stefano è stato continuamente bersagliato da paparazzi e gossip. Negli ultimi tempi gli sono stati attribuiti così tanti flirt che è impossibile ricordarli tutti. Ma ce n’è uno che più di tutti ha fatto scalpore. La presunta liaison con Martina Miliddi, la ballerina di Amici per la quale di certo il giudice ha un debole, ma a quanto pare solo professionale. Come si fa a dirlo? C’è una foto che toglie di mezzo qualsiasi equivoco e parla chiaro. Stefano De Martino fidanzato? Ecco la verità.

Stefano De Martino, ecco come sta il suo cuore

Stefano De Martino scappa dal gossip e dagli occhi indiscreti e si rifugia in barca con gli amici. Ad osservarlo però ci sono le telecamere di Chi che lo hanno paparazzato. Il ballerino che ora si è dato alla conduzione è da solo, non ha una compagna affianco a lui ma è insieme a delle coppie di amici, tra cui una di loro aspetta anche un bambino.

Ecco che tramite le “indagini” di Chi possiamo dire che l’ex di Belen Rodriguez al momento è single. “Bello come un sirenetto e ancora single. Una fuga romantica, come il bellissimo e scultoreo ex ballerino napoletano ha abituato il pubblico in passato? No, non ha nessuna nuova fiamma” così si legge sulle colonne del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

E così per il momento il cuore del bel napoletano è libero, blindato nel vivere il post della fine di una relazione con quella che per ora è stata in assoluto la donna della sua vita.