Uomini e Donne, il cavaliere attaccato da tutti: diverbio anche con Maria

A Uomini e Donne un cavaliere nel vortice delle critiche. Un’ex dama lo attacca ma anche gli ospiti in studio. Ecco di chi si tratta

Uomini e Donne è, ormai, agli sgoccioli per questa stagione televisiva ma è comunque un evergreen. I temi di cui discutere e far parlare ci sono sempre. Questa volta arrivano nei confronti di un cavaliere che si trova nel dating show di Canale 5 da diverso tempo.

Un volto che ormai i telespettatori hanno imparato a conoscere, verso il quale però arrivano critiche da tutti i lati, anche da chi nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi è fuori da tempo.

A parlare è Luisa Monti che a Uomini e Donne, quando era sul Trono Over, ha trovato davvero l’amore con Salvio Calabretti. Un esempio che mostra chiaramente come le opportunità di creare una relazione stabile e duratura ci sono davvero. L’ex dama della trasmissione pomeridiana di Canale 5 è intervenuta ai microfoni di MondoTv 24.

Qui inevitabilmente ha parlato della sua relazione e del suo uomo che ha definito come colui che le dà “tante attenzioni, non è come stare sulla Terra – ha precisato – è come stare sulla Luna”. Ma parlando di Uomini e Donne non ha resistito, ha detto la sua su un cavaliere che si trova ancora nel programma.

Uomini e Donne, tutti contro di lui: ecco cosa succede

Chi è il cavaliere di cui Luisa Monti, ex dama del trono Over di Uomini e Donne ha parlato? Si tratta di Armando Incarnato, il pretendente napoletano che da diverso tempo siede ormai, nel parterre maschile del programma di Maria De Filippi. Luisa Monti si è fatta una vita fuori dalle telecamere e invece lui, suo pretendente, sta ancora lì.

Armando Incarnato ha dimostrato di avere un carattere molto controverso e spesse volte discusso. Su di lui l’ex dama si è lasciata andare: “Stendiamo un velo pietoso…un uomo che si fossilizza sull’aspetto estetico e che mi diceva che non avrei trovato nessuno, alla fine io sono uscita dal programma e lui sta ancora là”.

Le sue parole bastano per spiegare che grande rivincita Luisa si è presa. Ma le critiche non arrivano solo da parte sua per Armando. Secondo le anticipazioni che sono trapelate anche Riccardo Guarnieri, ospite in studio insieme a Roberta Di Padua, lo avrebbe attaccato nel corso di un diverbio molto acceso con lui.

Inoltre su Armando sono piovute le accuse secondo le quali il cavaliere avrebbe parlato male della redazione del programma, senza contare che anche Maria De Filippi di recente si è scontrata con lui. Lo ha bacchettato durante il programma e si è arrabbiata non poco nei suoi confronti.