“Uomini e donne”, dopo la scelta Massimiliano rivela: “E’ così bello”

Massimiliano ha scelto Vanessa e i due lontano dalle telecamere di Uomini e donne si sono lasciati andare, come sta procedendo la storia?

Uomini e donne da venti anni regala sempre grandi emozioni. Il programma di Maria De Filippi è una garanzia per Mediaset che non ha dubbi: lo conferma ogni anno. Il momento più bello è quello della scelta e in questi giorni è avvenuta quella di Massimiliano.

Il ragazzo ha scelto Vanessa ed ha lasciato il programma con lei. Oggi è spuntato sui social il primo selfie della nuova coppia che in un’intervista post programma ha rilasciato una dichiarazione emozionante.

Uomini e donne: Massimiliano e Vanessa dureranno?

“Non ho mai avuto la certezza di essere la scelta. Prima di entrare in studio ho pianto fino all’ultimo: nella mia testa dopo l’esterna con Eugenia, Massimiliano sarebbe uscito insieme a lei. Ho avuto tanta paura” ha rivelato dopo la trasmissione Vanessa.

I due, dopo aver lasciato il programma ed essersi allontanati dalle telecamere, hanno trascorso del tempo insieme per conoscersi meglio e trovare la loro complicità. “È stato bello e ci abbiamo messo poco a trovare la nostra sintonia. Abbiamo iniziato a ridere e non abbiamo più smesso. – ha rivelato la coppia – La prima cosa che abbiamo fatto quando siamo arrivati in albergo è stata chiamare le nostre famiglie, poi ci siamo dedicati a noi: avevamo tanto da dirci.

“Stare insieme, senza avere il timore che il tempo a nostra disposizione stia scadendo è bellissimo. Ci capiamo e sta andando tutto bene”. Per il momento la storia va a gonfie vele e i due sembrano felici e innamorati. Durerà questo amore nato sotto ai riflettori?