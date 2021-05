“Uomini e Donne”, studio in tilt, si scatena il putiferio: “Buffoni”. Gemma Galgani sta portando avanti la sua frequentazione con Aldo, ma qualcosa è andato storto

Oggi è andata in onda una puntata scoppiettante di Uomini e Donne. Il programma più seguito di canale cinque si sta avvicinando alla fine di questa stagione e Gemma amerebbe poter passare l’estate con la persona che le piace, ovvero Aldo. Purtroppo, però, la loro frequentazione è nuovamente in crisi dopo gli ultimi avvenimenti. Aldo, infatti, è molto interessato ad Isabella e dunque il suo cuore è diviso a metà.

Uomini e Donne, Tina e Aldo di nuovo ai ferri corti: Tina perde la pazienza

Gemma ha infatti raccontato di aver passato con lui una bella serata, di aver anche tentato un approccio ma lui è risultato freddo, distante. In studio ha rivelato di voler continuare a conoscere Isabella. Tina si è arrabbiata e ha accusato entrambi di essere dei buffoni, perché nella scorsa puntata lui e Gemma hanno ballato e sembravano piuttosto tranquilli, affiatati e in sintonia. Isabella, ancora una volta, ha deciso di farsi da parte. Anche perché sta conoscendo un uomo che le interessa molto e ha intenzione di non lasciarselo scappare.

Gemma riuscirà a fare nuovamente breccia nel cuore di Aldo? Il cavaliere era davvero molto interessato a lei ma da quando lei ha messo dei paletti, lui ha cominciato a guardarsi intorno e questo ha messo in crisi la loro frequentazione ancora di più. Riusciranno a ritrovarsi e a mettersi insieme?