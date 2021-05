Nella mattinata di mercoledì, due adolescenti sono stati trovati morti lungo una strada: si tratterebbe di un duplice omicidio.

Due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati trovati morti in circostanze non ancora rivelate dalla polizia. La drammatica scoperta è stata fatta da un camionista mercoledì mattina lungo una strada a Wildwood, negli Stati Uniti. Sul posto sono arrivate le squadre di emergenza e le forze dell’ordine. Le autorità hanno avviato le indagini per scoprire quanto accaduto. Dai primi riscontri pare che i due giovani siano stati uccisi, ma non è stato fornito alcun particolare su caso.

Usa, duplice omicidio: due adolescenti ritrovati morti lungo una strada

Duplice omicidio a Wildwood, cittadina della contea di Sumter, in Florida (Usa). Le due vittime sono Prestin Nixon di 16 anni ed il 17enne Isaiah Nelson.

Secondo quanto riportano i media locali, tra cui il Daily Commercial, nella mattinata di mercoledì 12 maggio, un camionista che viaggiava sulla County Road 44 A ha scoperto i cadaveri dei due adolescenti ed ha immediatamente contattato le forze dell’ordine.

In pochi minuti sul luogo del ritrovamento si sono precipitati i paramedici che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due ragazzi. Non è ancora chiaro, però, quali siano le cause della morte.

Intervenuti anche gli agenti della polizia della contea che hanno dato il via alle indagini per chiarire i contorni del duplice omicidio. Avviata anche la caccia ai responsabili. La polizia, scrive il Daily Commercial, non ha fornito dettagli sul caso, ma ha lanciato un appello chiedendo a coloro che possiedono informazioni di farsi avanti.

Lo sceriffo Jon Galvin ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando che le due vittime potrebbero essere state colpite con un’arma da fuoco. Inoltre, Galvin, scrive il Daily Commercial, ha aggiunto che i due ragazzi probabilmente conoscevano il loro aggressore, circostanza ancora da confermare.