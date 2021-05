Valentina Vignali, minigonna e top scollato: il look che infiamma Instagram – FOTO

Valentina Vignali, minigonna e top scollato per un outfit di fuoco. Bellezza splendente, l’atleta e modella fa innamorare i fan su Instagram

Inarrestabile il successo social di Valentina Vignali, che vede aumentare i suoi followers ad ogni post. Modella e influencer ormai affermata, l’atleta continua a incantare con la sua immagine sopra le righe, distribuita per 1,83 metri di fascino.

Il fisico mozzafiato scolpito dallo sport, sua più grande passione, le ha permesso di diventare testimonial del noto e prestigioso brand di lingerie Victoria’s Secret Italia. Nulla da invidiare alle perfette modelle che sfilano nel cast dei famosi “angeli” del brand, Valentina Vignali rappresenta un vero e proprio simbolo di bellezza e seduzione. Nell’ultima foto postata ne dà ampia dimostrazione, in un look che ha infiammato il web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Che bambolina”. Giulia De Lellis conquista tutti: è un incanto FOTO

Valentina Vignali, sofisticata e sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giacomo Czerny, l’annuncio inaspettato: Martina e Carolina pietrificate

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi sbotta contro Trash Italiano: lo sfogo dell’influencer – FOTO

In una location naturale, su sfondo roccioso esaltato dal cielo azzurro, Valentina Vignali incanta Instagram come la protagonista di un’opera d’arte. Il look nei toni del rosa si sposa alla perfezione con la pietra, in un risultato che si fonde tra il grezzo dell’ambiente e l’assoluta eleganza della modella.

Natura e fashion si incontrano per creare uno squisito contrasto, che fa da cornice alla sua bellezza. I suoi colori scuri, tra i capelli castani e la pelle abbronzata, sono in perfetta armocromia con le tonalità da lei indossate, e l’outfit unisce classe e sensualità.

La blusa con maniche a sbuffo in satin illumina la sua silhouette, che si particolarizza per la chiusura a nodo posizionata proprio sotto il décolleté, evidenziato anche dalla generosa scollatura.

Ad esso, l’atleta ha abbinato in pendant la minigonna a ruota, che si stringe sul punto vita esaltandolo, per lasciare la visuale sulle sue infinite gambe. Unici accessori, la collanina estremamente fine e la sua travolgente femminilità, oggetto anche della sua ironia.

La descrizione al post infatti è una battuta rivolta a se stessa: “Raro momento di compostezza e femminilità“, ma gli utenti non tardano a mostrare il loro “disaccordo”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Tripudio di like e infiniti complimenti per questa ammaliante e incantevole proposta di stile che fa innamorare i fan.