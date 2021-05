Veronica Pivetti, per lei una grande notizia: l’annuncio importante

Chi ha vinto la gara di ascolti nella serata del 13 maggio? Il risultato di Amore Criminale con Veronica Pivetti è sorprendente

Ieri sera su Rai1 è andata in onda la penultima puntata di A un passo dal cielo – I guardiani che ha come protagonista Daniele Liotti. Dalla parte della concorrenza Mediaset ha trasmesso First Man – Il primo uomo. Gli altri due programmi sono stati Anni 20 su Rai 2 e Amore Criminale con Veronica Pivetti su Rai 3. Sembra che l’attrice con il suo docufilm abbia conquistato un gran numero di telespettatori. Sarà riuscita a scalare la classifica ed arrivare al podio? Scopriamo insieme chi ha vinto la gara di share.

Ascolti tv: Rai o Mediaset?

Ecco quali sono i dati degli ascolti di giovedì 13 maggio 2021.

Rai 1: Un Passo del Cielo 6 – I Guardiani ha conquistato 5.015.000 spettatori pari al 23.2% di share.

Canale5: First Man – Il primo uomo ha intrattenuto 1.370.000 spettatori con uno share del 7.5%.

Rai2: Anni 20 ha interessato 453.000 spettatori, 1.9% di share.

Italia1: Gli Album di Freedom ha raccolto 862.000 spettatori pari al 4.4% e l’anteprima a 792.000 e il 3.1%.

Rai3: Amore Criminale è seguito da 1.605000 spettatori con il 6.8% di share, presentazione a 859.000 e il 3.4%.

Rete4: Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.264.000 spettatori 7.1% di share.

La7: Piazzapulita ha registrato 827.000 spettatori con il 4.8%.

Tv8: Sotto assedio – White House Down segna 463.000 spettatori, 2.2% di share.

Nove: Tutte contro lui è seguito da 567.000 spettatori con il 2.5%.

Questa sera ci sarà una nuova puntata dell’Isola dei famosi su Canale 5 mentre su Rai 1 andrà in onda la terza serata di Top dieci con Carlo Conti. Voi avete già deciso che cosa guardare?