Aka7even a Verissimo rompe il silenzio su Martina: “Cosa provo per lei oggi”. I due si sono conosciuti nella scuola di Maria De Filippi e hanno avuto una storia importante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. 💛 (@aka_7even_)

Come dimenticare la storia d’amore tra Aka7even e Martina ad Amici di Maria De Filippi? I due si sono conosciuti nella scuola e si sono innamorati, ma quando lei si è presa una sbandata per Raffaele, la loro storia è naufragata. La loro rottura ha ispirato “Mi manchi“, uno dei singoli più amati del finalista del programma. Martina intanto è stata eliminata dalla scuola e tutti si chiedono: com’è finita tra di loro?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Aka7even e la sua storia d’amore con Martina: “Ad oggi? L’ho dimenticata”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. 💛 (@aka_7even_)

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Isola dei Famosi, un naufrago perde le staffe. A Playa Reunion è il caos

Aka7even, ospite a Verissimo, ha raccontato quello che è successo. “Mi Manchi l’ho scritta nel periodo in cui ci siamo allontanati, un po’ per lei e un po’ per i miei genitori che mi mancavano” ha rivelato. “L’ho amata tantissimo, ma devo dire che sono in un contesto particolare e sono riuscito a dimenticarla. Ad oggi mi concentro solo sulla musica, è la mia priorità“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Martina, invece, fuori dalla scuola pare che stia frequentando ancora Raffaele, non è chiaro se in amicizia o come qualcosa di più. Ad oggi, ad Aka7even questo sicuramente non importa più: è riuscito finalmente a dimenticare questo amore e a voltare pagina.