Alba Parietti, testa a testa con Selvaggia Lucarelli: è bufera sui social

Alba Parietti si è scagliata contro Selvaggia Lucarelli. Tutto è avvenuto con un post Instagram dedicato a Giorgia Meloni.

Alba Parietti, Selvaggia Lucarelli e Giorgia Meloni. Il triangolo inaspettato ha infiammato il web. Il tutto è accaduto su Instagram. In particolare la Parietti si è espressa sulla bufera tra Selvaggia e la Meloni nata a seguito della pubblicazione del libro della leader di Fratelli D’Italia. La giornalista ha ripreso un passo della politica in cui ha raccontato come avrebbe potuto non nascere nel 1976. La madre, all’epoca 23enne, era indecisa se abortire o meno. Parole per la Lucarelli false in quanto all’epoca non esisteva l’aborto.

“Non funzionava così. Hai mentito tu o tua madre”, la didascalia al post della giornalista.

A intervenire a difesa della Meloni è stato il suo legale Sara Kelany affermando che l’aborto non è reato dal 1975. Anche Alba Parietti ha deciso di dire la sua difendendo la Meloni.

Alba Parietti si scaglia contro la Lucarelli

Nonostante abbia posizioni politiche differenti, Alba ha preso le parti della leader di Fratelli D’Italia. Sulla sua pagina Instagram ha ripreso il post della Lucarelli accompagnato da una lunga didascalia in cui ricorda le battaglie femministe negli anni settanta volte a rendere l’aborto legale.

“Non si entra nel dolore delle persone pensando di avere la verità in tasca. Trovo che mettere in dubbio quello che dice la Meloni sul racconto dato della propria madre sia un pretesto per attaccare sul piano personale”, le parole di Alba.

Subito è boom di like e commenti. Sotto il post molti utenti si scatenano esprimendo le loro opinioni. Molti concordano con la visione della Parietti.