Amici 20 c’è la finale: svelato il vincitore (SPOILER)

Amici 20 c’è la finale: svelato il vincitore? Mancano poche ore all’inizio dell’ultimissima puntata di questa lunga edizione e tutti non vedono l’ora di scoprire chi solleverà la coppa

Ci siamo! Mancano pochissime ore alla finale di Amici e tutti non ci stanno più nella pelle. L’edizione di quest’anno è stata davvero tanto amata e il web fa fatica ad abituarsi all’idea di dover salutare tutti questi ragazzi, ma è bello comunque pensare che da qui cominceranno le loro carriere e potranno seguirli fuori dal programma tra instore, concerti e altri eventi, nella speranza che, covid permettendo, questo diventi possibile tra qualche mese. A giocarsi la finale saranno Sangiovanni, Giulia, Aka7even, Deddy e Alessandro.

Amici 20, Sangiovanni vincerà questa edizione? Il web non ha dubbi

Sono sicuramente cinque talenti molto forti, ma tra i più amati c’è senza ombra di dubbio Sangiovanni. Quest’ultimo ha raggiunto un successo strepitoso, che mai nessun allievo nella scuola aveva mai ottenuto. Con già un milione di followers su Instagram, è scoppiato il “fenomeno Sangiovanni” che sta facendo discutere da settimane, sia nel bene che nel male. Non si era mai vista una cosa del genere e il suo nome è quello più gettonato tra i possibili vincitori. Anche Giulia ha conquistato tutti nel corso di questi mesi.

Per quanto riguarda la categoria canto, per molti saranno Sangiovanni e Aka7even a giocarsi la vittoria al ballottaggio finale. Anche Deddy, con grande sorpresa, è riuscito ad arrivare fino alla finale. Non ci resta che aspettare questa sera per scoprire chi solleverà la coppa.