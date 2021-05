Attesissima la finale della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi dove si deciderà chi alzerà l’ambito trofeo.

La ventesima edizione di Amici è giunta al termine e questa sera si deciderà chi sarà il vincitore del talent show di Maria De Filippi.

I candidati alla vittoria ancora in lizza sono Sangiovanni, Giulia Stabile, Aka7even, Deddy e Alessandro Cavallo.

Tre cantanti e due ballerini, dunque, si contenderanno l’ambito premio da 50mila euro in gettoni d’oro e il prestigio di aver sbaragliato la concorrenza.

Prima di ogni puntata, essendo registrata, era già spoilerato il vincitore e si sapeva chi sarebbe uscito al termine della puntata.

Amici 20, chi vincerà?

La finalissima di questa sera sarà in diretta e quindi non abbiamo anticipazioni riguardo a chi possa essere il vincitore. Al momento possiamo basarci sulle quote dei bookmakers. Favorito è Sangiovanni, leader delle classifiche con la sua Lady, dove il suo successo è offerto a 1,63 su Planetwin 365 e a 1,70 su Snai e Stanleybet.

Poi c’è la sua fidanzata, la ballerina Giulia Stabile, che si gioca a 2.25 su Snai, 2,30 su Planetwin 365 e 2,40 su Stanleybet.

Per i tader, Aka7even che ha conquistato il disco d’oro con Mi manchi è quotato a 5,50 su Planetwin 365, a 6 su Stanleybet e a 6,50 sulla Snai.

Quelli meno favoriti alla vittoria finale sono Deddy e Alessandro Cavallo. Il cantante torinese è pagato 9 volte la posta su Stanleybet, 10 sulla Snai e 11 su Planetwin 365.

Lontanissimo dalla vittoria finale secondo le previsioni è invece il ballerino della squadra Cuccarisa: la quota alla vittoria finale è 30 alla Stanleybet, 33 alla Snai e 34 su Planetwin 365.