Aka7even chi è: carriera, età, fidanzata, tutto sul finalista di “Amici”

Uno dei protagonisti indiscussi della ventesima edizione di Amici, conosciamo meglio chi si cela dietro il nome d’arte di Aka7even

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. 💛 (@aka_7even_)

È quasi tutto pronto per la finalissima di Amici che si terrà questa sera su Canale 5. Ma conosciamo meglio uno dei cinque finalisti, nonché uno dei favoriti. Il cantautore Aka7even non è nuovo sulle scena discografica, avendo alle spalle esperienze televisive e uscite sul mercato. Eppure è grazie alla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi se la sua notorietà artistica ha raggiunto la vetta che ha sempre desiderato. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita.

Chi è Aka7even: tutto ciò che non sai sul cantautore di Amici

Luca Marzano, vent’anni, napoletano, conosciuto con un nome d’arte dietro al quale si cela una parte fondamentale della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. 💛 (@aka_7even_)

“Anche conosciuto come sette” è letteralmente il significato di Aka7even e fa riferimento a un numero che ha rappresentato per lui qualcosa di grande. All’età di sette anni ha vissuto sette giorni di coma che hanno segnato profondamente il suo modo di affrontare la vita. Un momento delicato che gli ha però permesso di capire quanto la musica fosse la sua passione più grande.

“Mentre ero in coma mi avevano messo delle cuffiette con delle canzoni di mio fratello Domenico e iniziai a piangere. Da lì capirono che davo segni di vita“. È questo che ha raccontato appena 16enne sul palco di X Factor, dove si presentò nel 2017. Una storia che colpì il pubblico e i giudici, rimasti piacevolmente sorpresi anche dal suo talento che tuttavia non bastò a farlo accedere ai Live Show.

LEGGI ANCHE -> Stefano De Martino avvistato in compagnia: i fan si sorprendono

Musicista, scrittore e cantante, Luca non demorde e cerca di farsi ugualmente strada pubblicando alcuni singoli e persino un album, “Chiaroscuro“. Il progetto viene sostenuto dalla casa di produzione Cosmophonix Production, con il quale il ragazzo collabora. Lo scorso anno duetta con un ex allievo di Amici, Biondo, con il quale rilascia il brano “Coco“. I suoi numeri sono promettenti ma il giovane punta in alto.

Questo spirito lo porta ad Amici dove si presenta come Aka7even e con un look e uno stile più Urban. Con il suo singolo “Yellow” convince Anna Pettinelli che si batte per averlo all’interno della scuola. Sarà lei ad accompagnarlo fino alla fase finale del programma.

Aka è senza dubbio uno dei cantanti più preparati e completi di quest’edizione, nel quale si è reso protagonista anche per la storia d’amore con la ballerina Martina. Iniziata e finita all’interno della scuola, la relazione è proseguita tra alti e bassi fino a quando quest’ultima non ha iniziato a provare interesse per il cantante Raffaele. Tra lacrime e scatti d’ira in seguito alla delusione provata, le reazioni di Luca hanno fatto il giro del web.

È per lei che scrive “Mi manchi“, il brano con il quale ha da poco conquistato il disco di platino. Venerdì 21 maggio uscirà il suo album omonimo anticipato dal singolo “Loca“, già primo nelle classifiche di vendita.

NON PERDERTI ANCHE -> Rosalinda Celentano ancora vergine? La sua risposta spiazza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. 💛 (@aka_7even_)

Prima di affrontare il successo che lo attende fuori dal talent Aka7even questa sera si giocherà il tutto per tutto per la vittoria finale. Riuscirà a spuntarla?