Alessandro Cavallo chi è: carriera, età, fidanzata, tutto sul finalista di “Amici”

Conosciamo meglio il ballerino che si giocherà la vittoria della ventesima edizione di Amici: dalla sua carriera alla sua vita privata

Questa sera andrà in onda la finale di Amici dove uno tra i cantanti Aka7even, Deddy e Sangiovanni e i ballerini Giulia e Alessandro sarà decretato vincitore. Ma scopriamo qualcosa in più sulla carriera e vita proprio di quest’ultimo. Uno dei ballerini più apprezzati di questa edizione, Alessandro Cavallo è riuscito a conquistare professori e pubblico pur essendo entrato nella scuola agli inizi di gennaio. Una carriera già avviata la sua che grazie al talent potrebbe ricevere una spinta non indifferente.

Chi è Alessandro Cavallo: tutto quello che non sai sul ballerino

Pur essendo giovanissimo -classe 1999- Alessandro ha alle spalle una carriera nel mondo della danza già pienamente avviata.

Nato a Brindisi, inizia a studiare molto presto presso una nota Accademia della sua città. Solo qualche anno più tardi riuscirà a frequentare anche l’Accademia del Teatro della Scala di Milano. Lo studio, soprattutto classico, e un innato talento lo portano a prendere parte a diversi spettacoli tra cui Cenerentola, nel quale interpretò il ruolo del principe.

Ma Alessandro ha avuto l’opportunità di fare esperienza anche all’estero, vincendo stage e borse di studio prima in Francia e poi in Spagna. Purtroppo a causa di un brutto infortunio il ballerino si è ritrovato a dover mettere uno stop alla sua carriera. Un periodo tanto sofferente quanto di insegnamento per lui.

La sua tenacia e passione lo spingono a rimettersi pienamente in forze e in pochi anni riesce a tornare sul palco con il Balletto del Sud, voluto dal coreografo e regista Fredy Franzutti. A gennaio 2021 si presenta ad Amici dove sfida l’allievo Riccardo aggiudicandosi un banco nella scuola.

Apprezzato da tutti e in particolare da Alessandra Celentano, il suo percorso all’interno del talent lo mette a dura prova. Seppur giunto in corsa riesce a ottenere un posto al serale dove, guidato da Lorella Cuccarini, dimostra di non essere solo un talento nella danza classica. Nel corso delle puntate il ballerino si mostra a 360°, stupendo anche chi lo riteneva talentuoso solo in un determinato stile. Diverte, interpreta, intrattiene e meraviglia con le sue doti fisiche e la sua tecnica.

È anche l’unico allievo nella categoria ballo ad avere già ricevuto una proposta lavorativa. Nel corso della semifinale Karl Sydow e Federico Bellone, produttori e registi teatrali, porteranno in scena il musical “Broadway Milano” nella speranza di far ripartire la macchina degli spettacoli dal vivo. Tra i ballerini della scuola proprio Alessandro ha attirato la loro attenzione tanto da volergli offrire un contratto. Il giovane è scoppiato in lacrime alla notizia.

Della sua vita privata si conosce molto poco, essendo lui molto riservato. All’interno della scuola ha fatto parlare il suo rapporto con la cantante Enula, con la quale è scatto un forte feeling. Tuttavia nessuno dei due sembra essersi sbilanciato sul tipo di relazione che li lega.

Questa sera Alessandro si esibirà per l’ultima volta sul palco di Amici dove cercherà di guadagnarsi la vittoria finale. Ce la farà?